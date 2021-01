Kreuzfahrt: Traurige Nachricht für Fans – für sie bleibt nur eine Möglichkeit

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Traurige Nachricht für die Kreuzfahrt-Fans! Auch im Jahr 2021 scheint es für die Kreuzfahrt-Branche alles andere als leicht zu sein.

Neben vielen anderen Branchen, die stark von Corona betroffen sind, müssen auch die Kreuzfahrten weiter leiden. Ein Unternehmen muss jetzt mit einer bitteren Nachricht an seine Gäste treten.

Kreuzfahrt: Auch der Jahresanfang 2021 hat es in sich

Für alle, die in dem USA gehofft hatten, dass es bald wieder einen Kreuzfahrt-Betrieb in den US-amerikanischen Häfen geben würde, sieht es weiterhin schlecht aus.

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, wirkt die „Conditional Sailing Order“, eine Bestimmung in den USA, die strenge Regelungen und Auflagen zu Kreuzfahrten während der Corona-Pandemie enthält, sich weiterhin lähmend auf die Reedereien aus.

In US-amerikanischen Häfen werden wohl auch weiterhin keine Kreuzfahrtschiffe in die See stechen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Ingo Wagner

Keines der Kreuzfahrt-Unternehmen in den USA kann die Anforderungen zu Testfahrten, Coronatests und On-Board-Laboren bisher erfüllen. So lange das so bleibt, werden in US-amerikanischen Häfen wohl auch weiterhin keine Kreuzfahrtschiffe ein- und auslaufen.

Fahrten bis März abgesagt

„Norwegian Cruise Line“ hat deshalb jetzt alle Fahrten bis zum 31. März 2021 abgesagt. Eigentlich hätten drei Schiffe des Anbieters Kreuzfahrten von und nach Miami durchführen sollen.

Daten und Fakten zu „Norwegian Cruise Line“:

Muttergesellschaft der drei Reederein „Norwegian Cruise Line Corporation“, „Oceania Cruises“ und „Regent Seven Seas Cruises“

gegründet 1996

bietet vor allem premium All-inclusive-Reisen an, in denen Speisen, Getränke und auch Landausflüge enthalten sind

Philosophie: kleine Schiffe mit hochwertigen Angeboten

Kosten werden zurückerstattet

Laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ sollen den Menschen, die bereits Kreuzfahrten für diesen Zeitraum gebucht hatten, 100 Prozent der Kosten rückerstattet werden. Ihnen bleibt nur übrig zu hoffen, dass sie die gegenwärtige Situation schnell ändert und den eingeräumten Rabatt des Unternehmens zu nutzen, um bald eine neue Kreuzfahrt zu buchen.