Wahnwitziges Kreuzfahrt-Angebot – diese Reise kann dich mehr als 250.000 Euro kosten!

So lässt es sich auf jeden Fall auch auf hoher See leben! Für viele Menschen ist eine Kreuzfahrt der Traum schlechthin. Verschiedene Länder entdecken auf einem Schiff, das alles hat, was man braucht, klingt verführerisch.

Für Senioren gibt es dafür nun ein Extra-Angebot, das diesen Traum auch noch ziemlich erschwinglich erscheinen lässt. Denn mit dem „Golden Passport“ können Senioren eine durchgehende Reise in mehr als 140 Länder unternehmen. Ab umgerechnet 86.000 Euro erhalten sie Mahlzeiten, Unterhaltung und Komfort auf hoher See.

All-inclusive-Lebensstil auf Kreuzfahrt

Wie „Unilad“ berichtet, hat die Villa Vie Residences ein neues Konzept vorgestellt, das es Senioren ermöglicht, dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben. Ab 99.999 US-Dollar (umgerechnet etwa 86.126 Euro) können sie mit dem „Golden Passport” eine ununterbrochene Weltreise unternehmen.

Mit dem Programm „Endless Horizons” können Passagiere ab einem höheren Lebensjahr einen All-inclusive-Lebensstil mit Mahlzeiten, Hauswirtschaft, Wäscheservice, Internet, Unterhaltung sowie Wein oder Bier zu den Mahlzeiten genießen.

Ticketpreis ist altersabhängig

Laut „Unilad“ können mit diesem Angebot alle sieben Kontinente, in über 140 Länder und zu mehr als 400 Zielen bereist werden. Diese besonderen Kreuzfahrten dauern zwischen drei und dreieinhalb Jahren. Die Ticketpreise sind jedoch altersabhängig, sodass jüngere Reisende höhere Kosten tragen müssen.

So müssen Passagiere ab 55 Jahren für diese Traumreise 299.999 Dollar (umgerechnet etwa 258.404 Euro) zahlen. Passagiere ab 70 zahlen nur noch 219.999 Dollar (etwa 189.537 Euro) und ab 90 Jahren sind es unschlagbare 99.999 Dollar (etwa 86.126 Euro). Diese Kreuzfahrt richtet sich vor allem an Menschen im Rentenalter, die die Welt bereisen möchten. Denn wie toll ist es, sich drei Jahre um nichts Sorgen machen zu müssen?