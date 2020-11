Kreuzfahrt: Frau bucht Reise für 2021 – doch als sie DAS sieht, ist sie völlig verwirrt „Bin etwas irritiert“

Nanu, was ist denn da los? Das dachte sich wohl auf eine Frau, die eine Kreuzfahrt für 2021 gebucht hat. Denn als sie online sieht, sorgt für Verwirrung pur.

In einer Facebookgruppe für Kreuzfahrt-Fans schreibt die Frau, dass sie fürs nächste Jahr eine Kreuzfahrt mit der MSC gebucht hat. Bisher ist sie immer mit den Anbietern Costa, PRC oder Aida geschippert.

Kreuzfahrt: Diese Zahl ist verboten

Umso verwunderter ist der eingefleischte Kreuzfahrt-Fan bei der Buchung. Sie schreibt: „Bin etwas irritiert gewesen“.

Was steht hinter dem Kreuzfahrt-Mythos? (Symbolbild) Foto: imago images / Oliver Willikonsky

Denn sie hat eine Kabine auf Deck 13 gebucht! Du fragst dich was darum verwirrend ist? Kreuzfahrt-Fans wissen: Deck 13 gibt es eigentlich auf den Schiffen nicht.

Woran das liegt, kannst du dir garantiert denken: Aberglaube. Da die Zahl 13 bekanntlich eine Unglückszahl ist, verzichten Reedereien bei Kreuzfahrt-Schiffen auf das 13. Deck.

Woher der Aberglaube stammt? Aus der Bibel. Denn die 13. Person, Judas, hat beim letzten Abendmahl Jesus verraten. Es gibt sogar Menschen, die Angst vor der 13 haben. Sie meiden alles, was damit zu tun hat. Diese nennt man Triskaidekaphobie.

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Doch warum konnte die Frau die Kabine buchen? Ist dort etwas schiefgelaufen? Nein! Denn die Zahl 13 ist nicht in allen Ländern als Unglückszahl verpönt.

Kreuzfahrt: In Italien ist es anders

So auch nicht in Italien, wo die MSC-Kreuzfahrten ihren Sitz haben. Dort verzichtet man lieber auf die Zahl 17. Denn sie wird mit dem Tod gleichgesetzt. Die 17 sieht in der römischen Schreibweise so aus: XVII. Leicht modifiziert kann es VIXI heißen. Das bedeutet auf Latein: „Ich habe gelebt“.

Diese Reedereien verzichten laut dem Portal „Kreuzfahrt Lounge“ generell auf das 13. Deck: AIDA Cruises, Costa Kreuzfahrten, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises und TUI Cruises.

Ob du abergläubisch bist oder nicht: Genieße deine Kreuzfahrt einfach. Kostet schließlich genug. (ldi)

