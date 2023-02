Kreuzfahrt: Reederei lässt Bombe platzen – was Reisende bald erwartet

Kreuzfahrt – wer da direkt an Reisen über den großen Ozean denkt, liegt nicht ganz richtig. Auch abseits des offenen Meeres bieten sogenannte Flusskreuzfahrten ihren Gästen unvergessliche Momente. Während die Passagiere das Essen und den Luxus an Bord genießen, passieren sie atemberaubende Landschaften und beeindruckende Natur.

Ein Veranstalter, der die schönsten Flusswelten in Europa bereist, ist Viva Cruises. Die moderne Flotte der Reederei schippert das ganze Jahr über über Rhein, Donau, Mein, Mosel, Seine und Rhône. Nun hat das Unternehmen ganz besondere Neuigkeiten zu verkünden, die die Herzen der Kreuz- und Flusskreuzfahrten höher schlagen lassen dürfte.

Kreuzfahrt: Neues Schiff und prominente Gäste

Schon am 23. März soll es so weit sein. Viva Cruises nimmt ein neues Flaggschiff in den Dienst. „Viva Two“ soll es heißen und ist bereits der zweite Neuzugang der Reederei innerhalb eines Jahres.

Andrea Kruse, Geschäftsführerin von Viva Cruises kann es kaum erwarten: „Mit Viva Cruises feiern wir dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum und seit Beginn stehen wir für Innovation und neue Wege gehen. Das setzen wir mit der Taufe der Viva Two weiter fort und mit der Wahl unserer Taufpatin ein klares Zeichen.“

Kreuzfahrt-Fans können zuschauen

Laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ soll Shiri Gordon das neue Schiff in Düsseldorf taufen. „Shiri Gordon ist für uns die perfekte Repräsentantin und steht stellvertretend für alle unsere Partner, für erfolgreiche Frauen in Führungspositionen und für die Leidenschaft für die Flusskreuzfahrtbranche“, so Kruse weiter. Die 44-jährige Geschäftsfrau ist Miteigentümerin der in Tel Aviv ansässigen Gordon Travel Group und langjährige Partnerin von Viva Cruises.

Auch Gordon ist begeistert: „Es ist für mich eine große Ehre, Taufpatin dieses fantastischen neuen Schiffes zu sein.“ Viele Internationale Gäste werden das neue Schiff während der Taufe als erstes kennenlernen dürfen. TV-Moderator Marco Schreyel wird die Zeremonie moderieren.

Neugierige Besucher und Kreuzfahrt-Fans können ebenfalls dabei sein. Wegen des zentralen Liegeplatzes an der Düsseldorfer Altstadt können Interessiere von der Kaimauer aus zuschauen.