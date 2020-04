Kreuzfahrt: Reederei hat Klage am Hals – wegen DIESER Tragödie

Es waren dramatische Szenen: Im vergangenen Dezember legte ein Kreuzfahrt-Schiff der Reederei Royal Caribbean an der neuseeländischen Insel „White Island“ an. Dann kam es zu einem unfassbaren Unglück.

Der auf der Insel befindliche Vulkan mit Namen „Whakaari“ brach aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 47 Reisende auf der Insel. 21 Menschen starben, 19 von ihnen waren Passagiere der „Ovation of the Seas“. Nun haben die Angehörigen dem Kreuzfahrt-Veranstalter schwere Vorwürfe gemacht – und wollen gerichtlich gegen ihn vorgehen. Darüber berichtete das australische „abc-News“.

Kreuzfahrt-Drama auf neuseeländischer Insel

Neben den 21 getöteten Kreuzfahrt-Passagieren gab es zahlreiche Schwerverletzte. Nur anderen Touristen und Piloten in der Nähe der Insel sei es zu verdanken gewesen, dass überhaupt Menschen das Unglück überleben konnten, so das australische Portal.

Am 10. Dezember war der Vulkan auf der Insel ausgebrochen und hatte 21 Menschenleben gekostet. Foto: imago images / Xinhua

Drei Kilometer in den Himmel stieg die Rauchsäule damals empor, der Vulkan spukte weiße Asche. Ein örtlicher Touristen-Führer soll den 38 Passagieren der „Ovation of the Seas“, die gerade an Land waren, noch zugerufen haben, so schnell wie möglich wegzurennen. Für die Hälfte von ihnen kam diese Warnung zu spät.

Die Angehörigen haben nun offenbar eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, um gegen die Reederei vorzugehen. Die Vorwürfe: Fahrlässigkeit, Vertragsbruch und Verletzung des australischen Verbraucherrechts.

„Unfassbarer Schichsalsschlag“

„Es war ein unfassbarer Schicksalsschlag. Menschen haben ihre Liebsten verloren. Angehörige sahen sie im Krankenhaus komplett verbrannt, nicht wiederzuerkennen, aufgrund der Schwere der Verbrennungen, und mussten ihre Besitztümer abholen“, so die Anwältin gegenüber „abc-news“.

Die Asche verwandelte die Insel in eine Mondlandschaft. Foto: imago images / ZUMA Press

In der Broschüre für den Landausflug auf der Insel sei der einzige Sicherheitshinweis festes Schuhwerk gewesen. Dafür wurde versprochen, „ganz nah“ an den Vulkan heran zu kommen. Gleichzeitig wurden nur wenige Wochen vor der Ankunft der Kreuzfahrt-Passagiere das Gefahrenlevel für einen Ausbruch von eins auf drei erhöht – und damit auf die höchste Stufe.

Man habe sich diese Zahlen aber überhaupt nicht angeschaut und auch die Gäste nicht auf die erhöhte Gefahr hingewiesen, wirft die Anwältin nun der Royal Caribbean vor.

Anwältin kämpft für Angehörige und Verletzte

Auch gut fünf Monate nach der Katastrophe befinden sich einige Verletze noch immer im Krankenhaus oder arbeiten zu Hause an ihrer Genesung.

Für sie und die Angehörigen der Todesopfer will die Anwältin nun für Entschädigungen kämpfen. Und für Antworten, wie es überhaupt zu der Tragödie kommen konnte. (dav)