Kreuzfahrt: Reederei macht für immer Schluss – Passagiere müssen sich jetzt umstellen

Eine zwei Wochen lange Kreuzfahrt durchs Mittelmeer und dabei die Kanaren sehen – das wäre der Traum! Allerdings hatte genau eine solche Reise, die am Sonntag (21. Januar) in Italien geendet ist, einen äußerst bitteren Beigeschmack für die Urlauber – und für die Reederei erst.

Denn es sollte die letzte ihrer Art sein. Das Schiff war das letzte Mal für die Reederei unterwegs und geht nun an eine andere. Damit wird das Angebot für die Stammgäste des Kreuzfahrtunternehmens immer kleiner.

Letzte Kreuzfahrt für die Costa Firenze

Das war die letzte Reise für die Costa Firenze. Das Schiff der Reederei Costa Crociere wird nach nicht einmal drei Jahren an die Carnival Cruise Line übergeben. Am Sonntag (21. Januar) hat das Schiff in Savona, Italien, angelegt – der letzte Halt unter der Costa-Flagge.

Zwar wird der Dampfer weiterhin auf den Weltmeeren unterwegs sein, doch vorher baut ihn Carnival Cruise erst einmal um. Am 25. April geht es dann unter dem neuen Namen Carnival Firenze wieder los und das Schiff wird sich ab Los Angeles auf die nächste Reiseetappe begeben.

Schon drei Schiffe weg

Auch schon die Costa Firenze ist seit Mai letzten Jahres unter der Carnival-Cruise-Fahne ab und bis New York City unterwegs. Doch warum verlässt nun schon das zweite Schiff die italienische Reederei?

Beide Schiffe wurden einst für Costa Asia gebaut, doch weil das Geschäft im asiatischen Raum größtenteils eingestellt wurde und der europäische Markt zurzeit gesättigt ist, wurde bereits 2022 der Wechsel zu Carnival Cruise Line festgelegt.

Somit soll die Carnival Firenze ab April zunächst in den Gebieten entlang Mexikos bis rauf nach Long Beach in Los Angeles eingesetzt werden. So wächst die Flotte der Reederei mit dem nun dritten Costa-Kreuzfahrtschiff auf insgesamt 27 Exemplare. Costa hält somit nur noch neun Schiffe, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.