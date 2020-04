Kreuzfahrt: Razzia auf Urlaubsschiff – Polizei lässt DAS mitgehen

Kreuzfahrt in der Kritik: Bei einer Razzia auf dem Kreuzfahrtschiff „Ruby Princess“ hat die Polizei die Blackbox beschlagnahmt.

Das Kreuzfahrt-Schiff soll das Coronavirus nach Australien gebracht haben.

Kreuzfahrt: 2700 Passagiere ohne Gesundheitskontrolle von Bord gelassen

Nachdem die Kreuzfahrt des amerikanischen Dampfers „Ruby Princess“ am 8.März nach elf Tagen auf See in Sydney, Australien, endete, durften am 19.März rund 2700 Passagiere ohne Gesundheitschecks oder weiterer Isolation von Bord gehen.

Für australische Gesundheitsbehörden wurde durch diesen Vorgang möglicherweise das Coronavirus nach Australien eingeschleppt, so Mick Fuller, Polizeichef des Bundesstaates South Wales.

Behörden vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Kreuzfahrtschiff und mehr als 600 Covid-19-Fällen sowie 15 Toten, darunter Passagiere der „Ruby Princess“.

Razzia auf „Ruby Princess“

Deshalb ermittelt jetzt die australische Polizei. Über 30 Ermittler aus den Bereichen Staatskriminalität und Terrorismusbekämpfung arbeiten dafür mit Kräften des Geheimdienstes und anderen Spezialisten zusammen.

Im Zuge einer Razzia wurde unter anderem die Blackbox des Schiffes beschlagnahmt. In den nächsten Tagen sollen Zeugen befragt werden. Es wird auch geprüft, ob die Schiffsbesatzung transparent genug über die Lage an Bord berichtet habe, erklärt Fuller. Dafür wird die Kommunikationskette überprüft.

Bis heute ist nicht klar, warum die Passagiere des Urlaubsschiffes unkontrolliert von Bord an Land gehen durften. Denn laut Berichten seien über 100 von ihnen während einer Kreuzfahrt um Neuseeland erkrankt.

In Australien gibt es bisher über 5500 bestätigte Coronavirus-Fälle und 30 Tote – 25 Prozent davon, sowohl Infizierte als auch Verstorbene, stammen von Kreuzfahrtschiffen. (dpa)