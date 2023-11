Kreuzfahrt: Chaos an Bord! Passagiere müssen an Land zurückbleiben

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der kann es in der Regel kaum erwarten, bis der Urlaub auf hoher See endlich los geht. Viele haben sich den Start ihrer Reise sicherlich rot im Kalender markiert und zählen die Tage, bis sie in See stechen können.

Für einige Passagiere, die mit dem Schiff „Quantum of the Seas Noumea“ der Reederei Royal Caribbean International auf Kreuzfahrt gehen wollten, nahm die Reise aber schon vor dem Start ein bitteres Ende. Denn sie wurden an Land zurückgelassen und konnten dem Luxus-Dampfer nur hinterherwinken.

Kreuzfahrt: Passagiere sagen Reiseplänen Lebewohl

Die „Quantum of the Seas Noumea“ ist am Dienstag (28. November) von Brisbane aus in südpazifische Gefilde gestartet. Neben Neukaledonien stehen auch zwei Inseln des Inselstaats Vanuatu auf dem Plan. Acht Tage lang können sich Touristen den Südsee-Wind um die Nase wehen lassen. Pünktlich zu Nikolaus soll der Luxus-Dampfer dann am 6. Dezember wieder in Brisbane anlegen.

Darauf können sich allerdings nicht alle Passagiere freuen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ jetzt berichtet. Denn 13 Gäste konnten nicht mitreisen und blieben an Land zurück. Der bittere Grund: Die „Quantum of the Seas“ war überbucht, sodass die Touristen ihre verbindlich gebuchten Kabinen nicht beziehen konnten. Erst nach ihrer Anreise in Brisbane wurde ihnen die Hiobsbotschaft dann mitgeteilt.

DAS können Reisende jetzt tun

Bei den 13 Passagieren dürfte sich jetzt vor allem eines breit machen: Purer Frust. Doch bleiben sie auf ihrem Geld sitzen? Royal Caribbean International bot den Reisenden vier Optionen an. Diejenigen, die trotzdem mitreisen konnten, erhielten ein Bordguthaben von 100 US-Dollar (umgerechnet 91,47 Euro). Alle anderen hatten die Möglichkeit, entweder ohne Aufpreis die identische Reise, die am 29. Januar 2024 ab Brisbane startet, zu buchen. Wer die Route aber bereits abgeschrieben hatte, der kann sich auf eine ähnliche Kreuzfahrt einbuchen.

Alle Reisenden, die ihre Kreuzfahrt nicht antreten konnten, hatten aber auch die Möglichkeit, einfach nur ihr Geld zurück- und ein Reiseguthaben in Höhe von 25 Prozent des gezahlten Reisepreises zu erhalten. „Schiffe und Kreuzfahrten“ weißt darauf hin, dass das Überbuchen von Schiffen nicht üblich ist. „Im Fall der Quantum of the Seas wurde durchaus ungünstig gehandelt, da die Gäste aus 13 Kabinen erst im Kreuzfahrtterminal von Brisbane über die Überbuchung (…) informiert wurden“, schreiben die Experten.