Kreuzfahrt: TV-Star löst Großalarm aus – Ehemann bringt Baby in Sicherheit

Mit dem Kreuzfahrt-Schiff nach Italien schippern klingt doch nach einem entspannten Urlaub. Das dachte sich wohl auch die Fernsehmoderatorin Gülcan Kamps und ging mit Ehemann Sebastian und ihrem gemeinsamen Baby an Bord eines luxuriösen Urlaubsdampfers.

Doch eines schönen Morgens war’s mit der Entspannung auf der Kreuzfahrt urplötzlich vorbei. Was war passiert?

Kreuzfahrt: Alarm schreckt die gesamte Etage auf

Als die 40-jährige Moderatorin und Schauspielerin ganz relaxt nach der heißen Dusche aus dem Zimmer trat, schrillte plötzlich ein ohrenbetäubender Alarm auf der ganzen Etage. Sie hat sich „super erschrocken“, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet.

Der erste Gedanke galt natürlich ihrem einjährigen Baby, das sich Sebastian Kamps aber bereits geschnappt hatte, um es in Sicherheit zu bringen. In der ersten Verwirrung wusste die kleine Familie gar nicht was los ist.

Kreuzfahrt: War sie selbst der Auslöser?

Bis es ihnen dämmerte: Gülcan war anscheinend schon immer eine echte Warm- bzw. sogar Heiß-Duscherin. So auch an diesem Morgen in ihrer Kabine. Und durch den heißen Dampf löste sie unabsichtlich den Feueralarm des Schiffes aus – ein echter Schreck! Doch die Techniker an Bord bekamen das Ganze schnell wieder in den Griff. Zum Glück ist niemandem etwas passiert und es ist kein Schaden entstanden.

Nur Sebastian Kamps konnte es nicht fassen, dass Gülcans Leidenschaft für heißes Duschen so ein Chaos angerichtet hat. Danach hatten sich die drei entspannte Tage auf dem Kreuzfahrtschiff mehr als verdient. Denn auch ohne Feueralarm ist so ein Familienleben mit einem kleinen Baby manchmal Stress pur!