Kreuzfahrt: Passagierin wartet seit zwei Monaten auf Rückzahlung von Aida – „Eine Unverschämtheit“

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich viel Erholung und Freude bereiten. Aus dem Alltag ausbrechen und einfach mal abschalten – das erhoffte sich auch eine Frau, die eine Reise mit einer AIDA gebucht hatte.

Doch aus der Kreuzfahrt wurde nichts. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen.

Kreuzfahrt: Passagierin erhebt nach Stornierung schwere Vorwürfe

In einem Facebook-Post lässt die Frau ihrer Wut freien Lauf. Doch was war eigentlich passiert? Am 12. März sei ihr Kreuzfahrt-Urlaub wegen der Coronavirus-Pandemie vom Reiseunternehmen storniert worden. Sie habe sich dann für eine Erstattung des Kaufpreises anstatt für eine Alternativ-Buchung entschieden.

„Bis heute - zwei Monate nach der Stornierung - habe ich noch keine Cent zurück erhalten“, schreibt sie. Sie habe sich bereits früh via E-Mail und Telefon direkt an AIDA gewandt. Während die Mail unbeantwortet blieb, habe man sie telefonisch auf eine Auszahlung Ende April vertröstet.

Als dann jedoch noch immer keine Überweisung erfolgte, meldete sich die Frau erneut. Wieder wurde sie vertröstet. „Werde ich mein Geld irgendwann zurück erhalten?“, fragt sie empört. Zwar könne sie sogar verstehen, dass sich Rückerstattungen wegen der unübersichtlichen Lage verzögern. Bekannte hätten aber längst ihr Geld zurückbekommen.

„Nach Aida-Aussage wurde meine Auszahlung nach hinten priorisiert weil ich einen Spezialtarif gebucht habe. Bin ich deshalb ein Kunde zweiter Klasse?“, so die Frau verständnislos. Die Kreuzfahrt mit AIDA wäre ihre erste mit dem Unternehmen gewesen. „So, wie das Unternehmen aber aktuell mit seinen Kunden umgeht, kann ich mir nicht vorstellen jemals wieder zu Gast an Bord zu sein.“

AIDA reagierte beschwichtigend. Angesichts der weltweit außergewöhnlichen Situation würden sich Prozesse aktuell etwas anders gestalten als gewöhnlich. „Sei versichert, dass unsere Fachabteilung ihr Bestes gibt, um alle Anliegen schnellstmöglich zu klären“, heißt es vom Kreuzfahrt-Unternehmen. (the)