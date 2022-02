Kreuzfahrt: Passagierin hat Unfall an Bord – und ist schockiert, was dann passiert

Eine entspannte Kreuzfahrt kann schon etwas Feines sein!

Die Seele baumeln lassen, dem Meeresrauschen lauschen und einfach das Wetter genießen. Doch was passiert eigentlich, wenn einem auf Kreuzfahrt etwas passiert? Was, wenn man auf hoher See auf einen Arztbesuch angewiesen ist, weil man beispielsweise das „Vorsicht Nässe“- Schild übersehen hat? Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, kann das ganz schön teuer werden!

Kreuzfahrt: Arztrechnung nach Rippenbruch sehr hoch

Es ist schnell mal was passiert. Ob man den Seegang doch nicht so gut verkraftet, irgendetwas am Magen hat oder noch schlimmer: Ausrutscht und sich sehr wehtut. Manchmal muss einfach ein Arzt her. Eine Reisende hat sich bei ihrer Kreuzfahrt die Rippen gebrochen. Über die anschließende Arztrechnung konnte sie sich ebenfalls nicht freuen.

Ein Arztbesuch während der Kreuzfahrt kann schon mal ganz schön teuer werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / penofoto

Kreuzfahrt: 250 Euro für den Arzt

Wie „MOIN.DE“ berichtet, soll das Team der „Aida Prima“ zu einer ärztlichen Untersuchung geraten haben. Gerade bei einem Rippenbruch handelt es sich schließlich um etwas Ernstes, da kann man die Vorsorge durchaus verstehen. Was die Reisende aber nicht wusste: So ein Arztbesuch auf einem Kreuzfahrt-Dampfer kann richtig teuer werden!

Eine Frau musste nach ihrer Reise schockierend feststellen, wie teuer ein Arztbesuch während einer Kreuzfahrt werden kann. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini

Inklusive Medikamente wurde die Frau nach dem Besuch des Arztes aufgefordert, 250 Euro zu zahlen! „Bei einer solchen Situation hofften die Urlauber dann zumindest nach einer Nachfrage zu der Gesundheit. Die Reaktion von Aida blieb jedoch aus“, heißt es weiter.

Kreuzfahrt: Vorfall sei eigenes Pech gewesen

„Ein Kommunikationsoffizier aus Rostock rief an und wollte uns salbungsvoll erklären, wie leid der Aida das tut. Dass das nun mal passieren könne und es ja irgendwie auch eigenes Pech sei“, sagt der Mann gegenüber MOIN.DE.

