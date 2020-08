Kreuzfahrt: Nach DIESER Durchsage kippt die Stimmung der Passagiere sofort

Kreuzfahrt: Passagiere sind schon an Bord – dann kommt plötzlich DIESE Durchsage.

Das hatten sich die Reisenden aber anders vorgestellt!

Passagiere waren schon an Bord, freuten sich auf ihre Kreuzfahrt, dann kam plötzlich eine Durchsage. Sie verkündete eine drastische Änderung, die die Stimmung der Gäste von jetzt auf gleich kippte. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, ist deshalb nun auch eine ernsthafte Frage aufgekommen.

Kreuzfahrt: Passagiere hören vor Abfahrt plötzlich DIESE Durchsage

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Nachdem die Kreuzfahrtschiffe wegen der Coronakrise monatelang nicht ablegen durften, freuen sich auch Touristen umso darüber, dass eine Kreuzfahrt allmählich wieder angeboten wird.

Touristen stiegen nun in Hamburg auf ein Kreuzfahrtschiff, um von dort aus in an die norwegischen Fjorde zu fahren. Im letzten Moment gab es jedoch eine drastische Änderung für den achttätigen Urlaub auf dem luxuriösen Schiff.

+++ Bußgeld-Irrsinn: Moderatorin auf 180, weil ihr das Ordnungsamt DESWEGEN eine Strafe aufbrummt +++

Passagiere trauten ihren Ohren nicht, als sie die Durchsage vor der Abfahrt hörten. Was die Durchsage meldete und, welche problematische Frage daraufhin aufkam, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen. (nk)

Kreuzfahrt: Es gibt einen bösen Verdacht hinter der Durchsage. (Symbolbild) Foto: imago images / penofoto

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>