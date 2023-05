Kreuzfahrt: Urlauber wollen unbedingt auf diese Reise – um zu bluten!

Eine Kreuzfahrt steht wohl vor allem für eines: Entspannung pur. An Bord eines Luxus-Dampfers genießen Reisende alle Annehmlichkeiten, die sie sich wünschen. Ob ein Sonnenplatz am schiffseigenen Pool im Sommer, aufregende Landgänge oder eine breit gefächerte Essens-Auswahl in den verschiedenen Restaurants.

Bei „Mein Schiff“ sticht im nächsten Jahr aber ein Dampfer mit einem ungewöhnlichen Angebot in See. Denn anstatt Entspannung pur stehen bei dieser Kreuzfahrt wohl Blut und Schmerzen auf dem Plan. Und dafür zahlen die Passagiere sogar Geld.

Kreuzfahrt: Neue Eventreise im Angebot

Wer Erinnerungen für die Ewigkeiten schaffen will und wem Fotos alleine nicht mehr länger genügen, für den ist diese Kreuzfahrt-Reise vielleicht die perfekte Abwechslung. Auf der „Mein Schiff 4“ startet im nächsten Jahr nämlich die fünftägige „Wildcat Tattoo Cruise“. Und dabei steht die Körperkunst im Vordergrund.

Auch wenn die Route bei diesem Angebot für viele wahrscheinlich unerheblich scheint, so ist sie doch erwähnenswert. Die „Mein Schiff 4“ wird am 6. Mai 2024 in Bremerhaven in See stechen. Ihr Kurs führt dann über Rotterdam und Dover wieder zurück zum Starthafen.

Noch mehr News:

Für wen die Tattoos im Vordergrund stehen, der darf sich auf bekannte Stars der Szene freuen. Gäste treffen auf dieser Kreuzfahrt auf weltbekannte Tattoo-Künstler wie Randy Engelhard, bekannt aus Sendungen wie „Pain & Fame“ und „Cover up – wir retten dein Tattoo“. Bei ihm stehen Tattoo-Fans in der Regel lange Schlange, um einen Termin zu ergattern. Während der „Wildcat Tattoo Cruise“ ist sein Terminkalender jedoch noch leer und es besteht die einmalige Gelegenheit, bei ihm mit etwas Glück einen Termin zu ergattern.

Passagiere erwarten weitere Highlights

Neben 50 weiteren Tattoo-Künstlern, die Reise-Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen, sorgen auch weitere Highlights für Bomben-Stimmung an Bord. Unter anderem werden auch Music-Acts wie „Stick To Your Guns“, die Satire-Rocker „Knorkator“ sowie die US-amerikanische Hardcore-Band „Sick of It All“ (SOIA) zugegen sein. Abseits dessen genießen Touristen aber wieder den bekannten Kreuzfahrt-Komfort.

Wer sich einen der begehrten Plätze auf der „Mein Schiff 4“ reservieren will, der kann das schon jetzt verbindlich erledigen. Sobald alle Tattoo-Künstler veröffentlicht sind, können sich Gäste der Kreuzfahrt auch einen Termin beim Tätowierer ihres Vertrauens buchen.