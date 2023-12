Kreuzfahrt-Passagiere wollen nach Hause – im Flugzeug erleben sie den absoluten Horror

Wer eine Kreuzfahrt bucht, die fernab des eigenen Heimatorts startet und endet, muss am Anfang und am Ende ins Flugzeug steigen. So weit – so normal. Doch, als diese Passagiere nach der Schiffsfahrt ihre Heimreise antreten wollen, erleben sie den blanken Flugzeug-Horror.

Panik an Bord und zahlreiche Verletzte, die im Anschluss an die Katastrophe ins Krankenhaus abtransportiert werden mussten – die Passagiere, die grade auf dem Rückflug ihrer Karibik-Kreuzfahrt waren, hatten sich ihren Urlaub sicherlich anders vorgestellt. Statt Erholung pur erwartete sie das blanke Chaos, denn während des Fluges ging es steil bergab. Und das war alles andere als geplant.

Kreuzfahrt-Passagiere verletzt im Krankenhaus

Der Flug MLT1975 war von der Karibikinsel Barbados auf dem Weg nach Manchester, als es über dem Atlantik plötzlich zu einem Zwischenfall kam. Der Airbus A330-200 der Fluggesellschaft Maleth-Aero hatte 225 Passagiere an Bord, als das Flugzeug plötzlich absackte.

Die „Manchester Evening News“ veröffentlichten die Erlebnisse einer Passagierin, die bei dem Flug mit an Bord war. „Plötzlich ist das Flugzeug einfach gefallen (…). Es war großes Geschrei, die Lichter flackerten,“ wurde sie zitiert. Fünf Sekunden ging es bergab, darauf hin fing sich das Flugzeug wieder und sackte schließlich erneut fünf Sekunden ab. Nicht alle Passagiere hatten das Glück, angeschnallt auf ihren Plätzen zu sitzen, und wurden teilweise verletzt.

Laut Angaben des Flugfachportals „Aviation Herald“, musste die Maschine abdrehen und steuerte schließlich die Bermuda-Inselgruppen an, wo die Verletzten vorerst im Krankenhaus versorgt werden konnten. Der Grund für das Chaos an Bord? Der Reiseanbieter P&O erklärte auf X (ehemals Twitter), dass das Flugzeug in Freak-Turbulenzen geraten sei, die zwei Stunden nach dem Start ohne Vorwarnung aufgetreten sind. Eins steht fest: So hatten sich die Kreuzfahrt-Liebhaber das Ende ihres Urlaubs mit Sicherheit nicht vorgestellt.