Kreuzfahrt wird zum Albtraum! Passagiere in Hitze-Hölle gefangen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der will in der Regel vor allem eines: Mal ordentlich die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress vergessen. Dafür nehmen viele sogar ordentlich Geld in die Hand, um sich eine der Premium-Kabinen zu sichern.

Für einige Passagiere des Kreuzfahrt-Dampfers wurde die Reise jetzt aber zum absoluten Desaster! Dabei machten ihnen vor allem die massive Hitze in der Karibik zu schaffen. Denn nicht mal in ihrer Kabine konnten sie dieser entkommen.

Kreuzfahrt in der Karibik wird zum Horror

Noch nie war es im Juli so heiß wie in diesem Jahr. Das berichten Forscher der Weltwetterorganisation (WMO) und des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus. Das konnten Urlauber auch in diesem Jahr am Mittelmeer spüren, wo die massive Hitze zum Teil verheerende Auswirkungen hatte.

Auch in der Karibik waren Temperaturen über der 30-Grad-Marke im vergangenen Monat die Regel. Das bekamen Passagiere der „Carnival Sunrise“ kürzlich gleich doppelt zu fühlen. Wie „Insider“ berichtet, soll der Luxus-Dampfer am 24. Juli in Miami in See gestochen sein. Doch nach Angaben der Reederei „Carnival Cruise Line“ soll es an Bord ein Problem mit der Klimaanlage gegeben haben. Bei der massiven Hitzewelle der blanke Horror!

Passagiere berichten Schockierendes

Ihrem Unmut machten die Touristen im Netz Luft. „Es geht nichts über ein Zimmer mit NULL Klimaanlagen auf einer Kreuzfahrt!“, schrieb so etwa ein Gast. „Ich bin derzeit mit Carnival Cruise unterwegs und muss sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Heiße Zimmer, das Licht und der Kühlschrank funktionieren nicht“, offenbarte ein anderer Passagier auf Twitter.

Laut der Reederei soll der Ausfall der Klimaanlagen jedoch nur „eine begrenzte Anzahl von Kabinen und einige der öffentlichen Bereiche des Schiffes“ betroffen haben. Für die Passagieren, die bei über 30 Grad auch in der Nacht in ihren Kabinen schlafen mussten, wohl nur ein schwacher Trost. Einige hätten wohl immerhin einen Eimer Eis bekommen, um sich abzukühlen.

Darüber hinaus erhielten betroffene Reisende nach der Kreuzfahrt rund 50 Prozent ihres gezahlten Ticketpreises zurück. Ob sie jedoch ob der Umstände nochmal eine Dampfer-Reise in die Karibik im Hochsommer planen, bleibt fraglich.