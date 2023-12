Kreuzfahrt: Passagiere erhalten bittere Nachricht kurz vor Abfahrt – sie ändert alles

Da war die Vorfreude einiger Kreuzfahrt-Passagiere aber sofort wie weggeblasen…

Die Urlauber, die mit der „Quantum of the Seas“ in Brisbane (Australien) ablegen wollten, erlebten eine böse Überraschung. Denn in diesem Moment ereilte sie eine unschöne Nachricht…

Kreuzfahrt: Ärger kurz vor Abreise

Denn der Reederei „Royal Caribbean International“, unter deren Flagge die „Quantum of the Seas“ unterwegs ist, war eine schwerwiegende Panne unterlaufen. Es wurden tatsächlich mehr Tickets verkauft als Kabinen verfügbar sind!

Am Dienstag, dem 28. November, sollte es losgehen – jedoch nicht für 13 Passagiere, deren Garantiekabine schlichtweg nicht verfügbar waren. Das wäre ja noch zu verschmerzen gewesen, wenn man rechtzeitig Bescheid gewusst hätte. Doch die Passagiere wurden tatsächlich erst im Kreuzfahrtterminal in Brisbane schriftlich (!) informiert – obwohl die Reederei das Problem ja schon länge hätte voraussehen können.

Ärger bei Passagieren

Wie das Portal „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet, wurden den Urlaubern zwei Möglichkeiten angeboten: Warten, ob spontan Gäste abspringen und deren Kabine übernehmen – oder kostenlos auf die nächste Reise über die besagte Route (Ende Januar 2024) umbuchen. Sogar die Umbuchung auf eine „ähnliche“ Kreuzfahrt der Reederei soll im Gespräch gewesen sein.

Die betroffenen Gäste bekamen ihren gesamten Reisepreis zurückerstattet – sowie ein Bonus-Getränkepaket für die nächste Kreuzfahrt, die sie bei „Royal Caribbean“ antreten wollen.

Die besagte Kreuzfahrt dauert acht Tage lang – vom 28. November bis zum 6. Dezember geht es über den Südpazifik.

