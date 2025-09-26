Kreuzfahrt-Passagiere gehen von Bord – an Land folgt die böse Überraschung

Eine Kreuzfahrt ermöglicht es Urlaubern, quasi in einem schwimmenden Hotel in kurzer Zeit mehrere exotische Reiseziele anzusteuern. Wer mit dem Auto zum Starthafen anreist, kann seinen Wagen meist in extra dafür vorgesehenen Parkhäusern vor Ort abstellen, bevor es an Bord geht.

So auch im britischen Southampton. Die lokalen „Southampton Cruise Parking Services“ boten Parkmöglichkeiten für die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes an, das vor Ort ablegte und wenige Tage später dorthin zurückkehrte. Doch als die Urlauber, die ihr Auto in Southampton abgestellt hatten, wieder an Land zurückkehrten, fehlte von insgesamt 17 Fahrzeugen jede Spur!

Autos von Kreuzfahrt-Passagieren gestohlen

Obwohl die Betreiber ihr Parkhaus als besonders „sicher“ angepriesen haben, wurden satte 17 Autos von dort gestohlen – während die wahren Besitzer gerade eine Kreuzfahrt genossen. Der dreiste Diebstahl soll sich laut „The Sun“ zwischen dem 9. und dem 10. September zugetragen haben.

Die Polizei wurde sofort hinzugezogen, sie gehen von einer ganzen Bande an Dieben aus – schließlich wurden mehr als ein Dutzend Autos aus dem selben Parkhaus entwendet.

6 von 17 Autos wiedergefunden

Und erste Erfolge konnten bereits verzeichnet werden: Sechs der 17 Autos fand die Polizei bereits wieder – in Hampshire und auf der Isle of Wight. Dennoch fehlen noch immer elf gestohlene Fahrzeuge.

„Wir unterschätzen nicht die erheblichen Auswirkungen, die dieser Vorfall auf die Opfer hat, die aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und festgestellt haben, dass ihr Auto gestohlen wurde“, so Detective Constable Edward Smith, der leitende Ermittlungsbeamte. „Wir halten die Opfer weiterhin über den Fortschritt unserer Ermittlungen auf dem Laufenden, an denen unser Team mit Hochdruck arbeitet, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen festgenommen werden.“