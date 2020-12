Kreuzfahrt: Passagier geht auf „Mein Schiff“ – dann macht er eine traurige Beobachtung

Das ablaufende Jahr ist ein düsteres für Kreuzfahrt-Fans gewesen: Wegen der Corona-Pandemie haben unzählige Anbieter ihre Reisen absagen müssen. Und zwischen den Lockdowns haben nur wenige glückliche Touristen wegen strenger Hygienekonzepte eine Reise buchen können.

Einer der Glücklichen, die einen Platz ergattern konnte, hat unserem Partnerportal MOIN.DE über seine Erfahrungen berichtet. Während der Kreuzfahrt hat er nicht nur schöne Dinge erlebt, sondern auch eine bittere Beobachtung gemacht.

Kreuzfahrt: Passagier erlebt traurige Szene an Bord

Ende Juli hatte der Mann eine „Blaue Reise“ nach Norwegen gebucht. Während das Schiff ihn an der Küste bis nach Kristiansund chauffierte, genoss der Reisende die entspannende Fahrt an Bord.

Das Hygienekonzept habe ihn sofort überzeugt. „Es gab umfassende Hygienemaßnahmen“, sagte er. Vor dem Einchecken an Bord habe jeder einen Corona-Test am Terminal machen müssen, und an Bord befinde man sich in einer Art geschlossenem System.

Der Kreuzfahrt-Fan freut sich trotz der Vorkommnisse schon auf die nächste Schiffsreise. Foto: imago images / Eibner Europa

Für ihn habe es sich angefühlt wie „in einer Seifenblase“, zu der allerdings nicht jeder Zutritt erhalten habe.

Fast alle Passagiere sollen sich vorbildlich an die Corona-Regeln gehalten haben. Foto: imago images / Eibner Europa

Das hat der Kreuzfahrt-Fan mit eigenen Augen beobachtet: Einer Familie wurde der Zutritt an Bord verweigert. Der Corona-Test sei wohl positiv ausgefallen, vermutet der Passagier.

„Das tat schon fast weh. Wenn man sich als Familie freut, noch einmal wegzukommen – das ist schon schade“, fühlt er mit den abgewiesenen Urlaubern mit. Ein trauriger Anblick – doch Sicherheit geht vor.

