Kreuzfahrt: Passagier berichtet von Fahrt in Corona-Zeiten – DAS fällt ihm sofort auf

Die Kreuzfahrt-Branche steht auch weiterhin wegen der Corona-Pandemie unter Druck.

Wie lange die derzeitigen Einschränkungen bestehen bleiben, weiß aktuell niemand. Das erhöht auch die Schwierigkeit für die Kreuzfahrt-Unternehmen. Doch wie ist eine Fahrt während der Corona-Pandemie eigentlich?

Kreuzfahrt: Corona-Pandemie setzt der Branche zu

Wie auch in vielen anderen Bereichen, so versuchten auch die Kreuzfahrt-Unternehmen Reisen durch angepasste Hygiene-Konzepte durchführbar zu machen. So stechen auch zur Zeit trotz der Pandemie einige Schiffe zu Kreuzfahrten in See.

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Zu diesen Schiffen gehört auch die MS Europa 2 von Hapag-Lloyd Cruises. Für das „Handelsblatt“ berichtet ein Passgier von seiner Reise auf dem Kreuzfahrt-Schiff im Mittelmeer während der Pandemie.

Kreuzfahrt: Reisen während der Pandemie

Zu einer Kreuzfahrt-Reise brauchen Passagiere derzeit einen negativen Corona-Test. Wenn sie einen solchen vorlegen können, dürfen sie das Kreuzfahrt-Schiff auch betreten. Der Empfang auf dem Schiff sei ihm direkt als sehr herzlich und authentisch aufgefallen, berichtet der Kreuzfahrt-Passagier.

Außerdem habe man sich um ihn an Bord sehr gut gekümmert. Keine Spur also von Corona-Tristesse. Crew-Mitglieder müssen bei Hapag-Lloyd Cruises nach einem Corona-Test übrigens vor einer Kreuzfahrt acht Tage in Quarantäne. Anschließend folgt ein weiterer Test.

Kreuzfahrt: Wie fällt das Fazit des Passagiers aus?

Auch an Bord gibt es weitere Vorsichtsmaßnahmen. So werden die Restaurants nicht voll besetzt und auch die üblichen Buffets entfallen.

Kreuzfahrt: Die Corona-Pandemie wirkt sich stark aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Der Passagier ist von seiner Reise auf der MS Europa 2 begeistert. „Wenn dieses Schiff ein Hotel mit festem Boden unter seinem Fundament wäre, dann wäre es ganz sicher eines der fünf besten Hotels Deutschlands“, lautet sein Fazit im „Handelsblatt“. Das hört sich wirklich vielversprechend an. (gb)