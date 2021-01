Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Kreuzfahrt: Passagiere sprechen von aufwühlenden Szenen an Bord – „Es tut so weh“

Für die Kreuzfahrt-Branche war das Jahr 2020 ein schwerer Schlag. Ob es 2021 besser wird, ist noch unklar.

Auch für Kreuzfahrt-Liebhaber war es alles andere als leicht. Nun hat ein Passagier von aufwühlenden Szenen an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes berichtet.

Kreuzfahrt: Schwieriges Jahr 2020

Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff – und damit auch die Kreuzfahrt-Branche. Für sie war das Jahr 2020 wohl eins, dass man lieber schnell wieder vergessen würde. Besserung ist aktuell auch nicht wirklich in Sicht. Weiterhin können nur wenige bis gar keine Kreuzfahrten stattfinden.

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Darunter leiden neben den Unternehmen auch die Kreuzfahrt-Fans. Da es keine aktuellen Kreuzfahrterlebnisse gibt, schwelgen viele der Kreuzfahrt-Fans in Erinnerungen und teilen diese auch in den sozialen Netzwerken. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, wurde in einer Facebook-Gruppe nun ein Video geteilt, welches einen ganz besonderen Teil einer Kreuzfahrt zeigt.

Kreuzfahrt: Passagier spricht von aufwühlenden Szenen an Bord

„Heimfahrt mit ,Aida Perla' bei Windstärke zwölf und sechs bis acht Meter hohe Wellen“, schreibt der Verfasser des Beitrags zu dem Video und fragt die anderen Gruppenmitglieder, ob sie dieses Gefühl auch kennen würden. Auf dem Video sind große Wellen auf dem Meer zu sehen, welche das Schiff schwanken lassen.

Die Reaktionen auf das gepostete Video fallen sehr unterschiedlich aus. Während einige Gruppenmitglieder angeben, dass sie dieses Gefühl vermissen würden und es „einfach nur geil“ finden würden, gibt es auch einige User, die gerne darauf verzichten. „Ich möchte dieses Gefühl nicht einmal kennenlernen. Bis jetzt habe ich immer Glück gehabt,“ lautet beispielsweise eine Antwort oder: „Es tut so weh“.

Kreuzfahrt: Die anderen Kreuzfahrt-Fans sind geteilter Meinung. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Was der Verfasser des Posts gegen eine Seekrankheit unter diesen Umständen erfolgreich unternommen hat, erfährst du auf MOIN.DE. (gb)