Paar bucht zum ersten Mal Kreuzfahrt – an Bord muss der Kapitän handeln

Vor der allerersten Kreuzfahrt sind viele Urlauber noch skeptisch und fragen sich mitunter: Wird es zu voll auf dem Schiff? Hat man da überhaupt mal seine Ruhe? Gibt es die typisch-nervige Schlacht am Buffet? Am Ende sind viele dann doch überzeugt und schmeißen ihre einstigen Zweifel über Bord.

Ein Paar gönnte sich vor Kurzem ebenfalls seine erste Kreuzfahrt im Leben. Doch in einer Situation musste sogar der Kapitän höchstpersönlich handeln.

Paar geht zum ersten Mal auf Kreuzfahrt – der Kapitän hat eine ernste Frage

Auf der „Mein Schiff Relax“ soll man ja besonders gut entspannen können – das verspricht zumindest die Werbung inklusive Superstar Robbie Williams. Doch was dieses Paar auf seiner allerersten Kreuzfahrt erlebt, hat erstmal nicht so viel mit Entspannung zu tun. Eher im Gegenteil. Es birgt jede Menge Aufregungs-Potenzial. Aber nicht von der negativen Sorte. Denn das Paar plante eine heimliche Hochzeit auf dem Kreuzfahrt-Schiff. Und da ist wohl jeder mindestens ein bisschen aufgeregt, oder?

In einem Beitrag auf der Facebook-Seite der „Mein Schiff Relax“ erzählt das Brautpaar von seinem romantischen Abenteuer: „Liebe Kreuzfahrtliebhaber, wir haben unsere absolut erste Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Relax im westlichen Mittelmeer gestartet. Es war unglaublich für uns. Aber das Beste kommt noch. Am 2. Seetag, Sonntag 07.09.2025, haben wir uns in einer geheimen Hochzeit das ‚Ja Wort‘ gegeben.“ Und niemand Geringeres als der Kapitän selbst führte die Trauung durch.

Auch die Trauzeugen stammen aus der Crew

Kapitän Jan Rautawaara stand dem Brautpaar gegenüber und stellte die Frage aller Fragen. Bezeugt haben das die beiden Trauzeugen, die auch aus der Crew des Kreuzfahrt-Schiffes stammten.

Das Paar schwärmt in dem Social-Media-Beitrag von dem wunderbaren Erlebnis, das durch die Hilfe aller Beteiligten unvergesslich wurde. Und sie bedanken sich bei der ganzen Crew des Schiffes. Diese Kreuzfahrt war wohl mehr als gelungen!

