Reederei zieht bei Ostsee-Kreuzfahrt Reißleine! Passagiere schauen in die Röhre

Auch Reedereien kommen nicht drumherum, auf das geopolitische Geschehen zu reagieren. Sicherheitsbedenken können etwa zu Änderungen von bereits geplanten Routen und Kreuzfahrten führen. So ist es auch im Fall der MSC Magnifica von MSC Cruises, die eigentlich vom 16. bis 27. Mai 2026 durch die Ostsee schippern sollte.

Wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrt“ berichtet, musste diese jetzt ersatzlos gestrichen werden. Eine bittere Nachricht für alle Reiselustige, die bereits gebucht hatten. Die Reederei versucht, Betroffene angemessen zu entschädigen.

Kreuzfahrt in der Ostsee gestrichen

Aber was ist passiert? In der Zeit vor der ursprünglich geplanten Reise durch die Ostsee ist die MSC Magnifica auf großer Weltreise. Doch wegen Sicherheitsbedenken muss die Reederei die Reiseroute anpassen. Statt wie eigentlich geplant durch das Rote Meer und den Suezkanal zu fahren, geht es nun südlich um Afrika – eine Route, die deutlich länger dauert. Die Weltreise endet daher erst am 16. Mai im italienischen Genua, also an dem Datum, wo man eigentlich in Warnemünde in Richtung Ostsee aufbrechen wollte.

Grund dafür sind die Konflikte im Nahen Osten. Im Roten Meer greift die Huthi-Miliz etwa Handelsschiffe an. Die Miliz wird ihrerseits vom Iran unterstützt, um Israel unter Druck zu setzen.

Weitere Reise muss verlegt werden

Deshalb musste MSC Cruises jetzt die Reißleine ziehen. Laut „Schiffe und Kreuzfahrt“ würden Betroffene derzeit von der Reederei über Reiseabsagen, Umbuchungen und aktuelle Optionen informiert. Eine davon sei etwa, die ursprüngliche Kreuzfahrt (hier mehr zu dem Thema lesen) auf die Folgereise vom 27. Mai bis 7. Juni umzubuchen. Diese besäße einen ähnlichen Reiseverlauf wie die ursprünglich Reise.

Zudem muss auch die Westeuropa-Kreuzfahrt von Genua nach Warnemünde verlegt werden. Ursprünglich wäre der Reisezeitraum hier der 3. bis 16. Mai gewesen. So allerdings kann die Reise erst vom 16. bis 27. Mai stattfinden.