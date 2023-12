Kreuzfahrt-Kapitän wird Zeuge von Seenot-Drama – die Crew handelt sofort

Eigentlich soll eine Kreuzfahrt die Passagiere und die Crew entspannt zu exotischen Reisezielen bringen. Mit einem Schiff über den großen, weiten, blauen Ozean schippern, ferne Länder und fremde Kulturen kennenlernen. So stellt man es sich vor, wenn man einen Urlaub auf hoher See bucht.

Trotz der enorm hohen Sicherheitsstandards an Bord von Kreuzfahrt-Schiffen ist eine tagelange Reise über den schier grenzenlosen Ozean natürlich nicht ohne Risiko. Wenn es auf hoher See zu einem Notfall kommt, kann das dramatisch enden – schließlich kann es manchmal lange dauern, bis Hilfe bei der Unglücksstelle eintrifft.

Da kann man Glück haben, wenn in der Nähe zufällig ein Schiff unterwegs ist, das den Notruf empfängt. So auch in diesem Fall in der Karibik.

Kreuzfahrt muss auf Notruf reagieren

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (13. Dezember) war die „Carnival Vista“ auf einer Kreuzfahrt im Karibischen Meer unterwegs – doch plötzlich schrillte der Alarm auf der Brücke. Kapitän Paolo Severini und seine Crew reagierten sofort. In ihrer Nähe hatte sich ein schreckliches Drama abgespielt.

Wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, war nördlich der Dominikanischen Republik ein Frachtschiff gesunken – und die überlebenden Crew-Mitglieder hatten einen Notruf abgeschickt, den die „Carnival Vista“ erhalten hatte. Das Kreuzfahrtschiff reagierte sofort, änderte in Miami seine Route und eilte zur Hilfe.

Sechs Menschen harrten bereits auf einer Rettungsinsel aus, als das Schiff am Unglücksort ankam. Sie konnten gerettet und an Bord gebracht worden. Umgehend informierten Kapitän Severini und seine Kollegen die zuständige Küstenwache, die daraufhin eine Suchaktion nach sechs weiteren vermissten Besatzungsmitgliedern des Frachters startete. Zu ihrem Schicksal gibt es Stand jetzt (14. Dezember, 11.30 Uhr) keine neuen Informationen.

Kreuzfahrt auf Karibik-Tour

Die „Carnival Vista“ ist vom 10. bis zum 16. Dezember auf einer sechstägigen Karibik-Kreuzfahrt unterwegs – über Nassau (Bahamas), Amber Cove (Dominikanische Republik) und Cockburn Town (Grand Turk).

Die spontane Rettungsaktion wirbelte den Zeitplan des Schiffs aber nicht groß durcheinander. Die „Carnival Vista“ konnte am Mittwoch (13. Dezember) wie geplant im Hafen von Amber Cove anlegen.