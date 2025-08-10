Neue Touri-Gebühr! Kreuzfahrt-Gäste werden HIER einmal mehr zur Kasse gebeten

Der internationale Tourismus in Norwegen boomt seit 2023. Mit über zwölf Millionen Übernachtungen 2024 wurde ein neuer Rekord erzielt. Deutsche Touristen tragen einen großen Anteil daran mit mehr als 2,3 Millionen Übernachtungen. Zu den Hotelgästen kommen jedes Jahr zahlreiche Kreuzfahrttouristen, die inzwischen das ganze Jahr über die Hotspots des Landes besuchen. Dieses Wachstum bringt jedoch Belastungen für stark besuchte Gemeinden und die Natur mit sich.

Ab 2026 führt Norwegen eine Touristensteuer ein, die insbesondere für Übernachtungen und Kreuzfahrten gilt. Gemeinden mit hoher Touristenbelastung dürfen unter bestimmten Bedingungen eine Übernachtungsgebühr von drei Prozent erheben. Diese Gebühr muss vorab dokumentiert und genehmigt werden.

Kreuzfahrtpassagiere sind generell von der Steuer betroffen, während Gäste auf Campingplätzen oder in Yachthäfen ausgenommen sind. Kristin Krohn Devold vom Tourismusverband betont: „Unser Ziel ist es, dass die Hotelsteuer eher die Ausnahme als die Regel bleibt.“ Die Einnahmen der neuen Steuer dürfen nur für Dinge wie Wanderwege, Toiletten und Abfallentsorgung verwendet werden.

Die Kreuzfahrtindustrie erlebt in Norwegen durch neue Umweltauflagen zusätzliche Herausforderungen. Ab Januar 2026 dürfen nur noch emissionsfreie Kreuzfahrtschiffe in die Fjorde fahren. Diese Vorschrift betrifft nur Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von unter 10.000.

Für größere Schiffe, wie die von Hurtigruten und Havila, verschob die Regierung die Frist auf 2032. Havila setzt allerdings bereits jetzt emissionsfreie Schiffe im Geirangerfjord ein. Norwegen möchte damit die Welterbefjorde Nærøyfjord, Geirangerfjord und andere besser schützen. Einige Häfen hängen stark vom Kreuzfahrttourismus ab, etwa Flåm und Geiranger. Bis 2027 unterstützt Norwegen den Bau von Landstromanlagen, die emissionsfreie Hafenaufenthalte ermöglichen sollen. Eine neue Anlage in Flåm soll im zweiten Quartal 2027 betriebsbereit sein.

Norwegen geht bei dieser schrittweisen Umstellung laut „Nord24“ davon aus, dass die Technologie für größere, emissionsfreie Kreuzfahrtschiffe aktuell noch nicht ausgereift ist. Die Regierung möchte gleichzeitig die Attraktivität der Fjorde für Touristen bewahren und den wichtigen Kreuzfahrtverkehr nicht verlieren.

