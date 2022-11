Kreuzfahrt: Vorsicht! Wenn du das an Bord abziehst, könnte der Urlaub ganz schnell ins Wasser fallen

Na, das sollten Kreuzfahrt-Urlauber definitiv auf dem Zettel haben. Denn wer die Zeit auf hoher See genießt und die Annehmlichkeiten eines Luxus-Dampfers in Anspruch nimmt, sollte ungeschriebene Gesetze kennen. Denn sollte mal gegen sie verstoßen werden, nimmt die Kreuzfahrt wohl definitiv kein gutes Ende!

Eines vorweg: Wenn die Kreuzfahrt beginnt, ist es besonders für die Crew extrem stressig. In kurzer Zeit muss das ganze Schiff auf Vordermann gebracht, da können Kleinigkeiten oder gar Extrawünsche auch mal vergessen werden. Und hier ist schon das erste No-Go: Nicht sofort die Crew kontaktieren, weil die Betten noch nicht getrennt sind oder das Gepäck noch nicht auf dem Zimmer ist. Lieber bis zum Abendessen warten, ehe dringende Probleme angesprochen werden.

Bestimmte Dinge sollte man bei Kreuzfahrt unterlassen

Gegenüber „Insider“ erzählt eine ehemalige Mitarbeiterin eines Kreuzfahrt-Schiffes auch, dass man Handtücher und Badesachen auf keinen Fall über der Reling trocknen sollte. Der Wind und der Seegang könnten dafür schnell sorgen, dass sie im Meer landen. Die Reling als Sitzplatz zu nutzen ist auch äußerst ungern bei der Crew gesehen. Also: bitte vermeiden!

Wer eine All-Inclusive-Kreuzfahrt gebucht hat, nimmt gern auch die Alkohol-Flatrate an der Bar an. Das ist auch natürlich legitim. Aber: Es sei der Crew unangenehm, wenn Kunden schon am ersten Abend direkt reihenweise Cocktails trinkt und völlig betrunken Dinge macht, die man nüchtern definitiv nicht machen würde.

Landgang sollte nicht überzogen werden

Etwas verwunderlich ist der nächste Punkt: Auch, wenn der Urlaub auf hoher See der Erholung dient, sollte man als Passagier nicht jeden Tag „ausschlafen“. Denn so verpasst man meistens das Einfahren in die Häfen, die spektakulärer sind als man zunächst denken mag. Und auch deshalb ist man ja schließlich auf Kreuzfahrt und nicht in einem beliebigen Hotel irgendwo am Meer.

Eine Kreuzfahrt ist für viele DER Traum-Urlaub schlechthin. Es sollten aber ungeschriebene Gesetze beachtet werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Lobeca

Wichtig auch, die Zeit für den Landgang nicht zu überziehen. Wenn zehn Stunden angesetzt sind, eine Stadt zu erkunden, müsste das ausreichen. Eine verspätete Rückkehr zum Schiff ist äußerst peinlich und kann im schlimmsten Fall sogar den Reiseplan durcheinanderwirbeln und für Unmut bei Crew und anderen Passagieren sorgen.

Reise-Apotheke vorher checken

Auch wenn Kreuzfahrtschiffe über eine gut ausgestattete Apotheke verfügen, sollte man grundlegende Medizin gegen Reisekrankheiten mitnehmen. Klassiker wie Schmerztabletten gehören natürlich auch dazu. Auf jede Reise würde man sich ja ähnlich vorbereiten. Ebenfalls unterschätzt wird Bargeld an Bord.

Zwar kann man (fast) alles mit Karte auf einem Luxus-Dampfer bezahlen. Das hilft aber nichts, wenn man dem Gepäckträger oder einer Reinigungskraft ein kleines Dankeschön geben will. Und das gehört tatsächlich einfach dazu. Dass es in exotischeren Ländern oft Läden oder Marktstände gibt, die schlicht über kein Kartenlesegerät verfügen, versteht sich von selbst.

Bank über Kreuzfahrt-Reise informieren

Und damit schon der nächste Punkt: Vor der Reise sollte man seine Kreditkarte checken, falls vorhanden. Alle Ausgaben, die man sich an Bord zusätzlich zum gebuchten Paket zahlt, werden auf die Bordkarte gebucht, um am Ende der Reise den Gesamtbetrag von der Kreditkarte abzubuchen.

In der Regel bereist man mehrere Länder auf einer Kreuzfahrt. Zahlt man an Bord mit Kreditkarte und das Schiff liegt gerade in einem Land, das die Bank nicht kennt, kann sie die Transaktion schnell als Betrug einstufen und die Karte sperren. Deshalb sollte man das vorher definitiv mit der Bank abklären, wie „Insider“ empfiehlt. Beherzt man diese Punkte, steht einer traumhaften Kreuzfahrt nichts im Weg.