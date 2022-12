Kreuzfahrt: An Bord Geld sparen? Mit diesen Tricks kommen Passagiere deutlich besser weg

Eine Kreuzfahrt als Urlaub wird immer beliebter. Und auch, wenn durch die Corona-Pandemie die Branche einen Rückschlag hinnehmen musste, scheint der Trend ungebrochen zu sein: Ein Urlaub auf hoher See ist für viele die perfekte Zeit. Doch günstig ist eine Kreuzfahrt dann doch nicht.

Umso wichtiger, dass man nach Anreise und Bord-Ticket so viel Geld wie möglich auf dem Schiff selbst spart. Doch wo liegen die Kostenfallen? Amanda Adler hat bereits mehr als 50 Seereisen auf dem Buckel, weiß, wo Fettnäpfchen liegen und worauf Kreuzfahrt-Urlauber achten müssen.

Kreuzfahrt: Expertin gibt Tipps zum Geld sparen an Bord

Eine „beliebte“ Kostenfalle sind teure Balkonkabinen. Klar, jeder wünscht sich einen herrlichen Blick aufs offene Meer. Ein Balkon macht das Ganze noch schöner. Doch die erfahrene Amanda Adler findet, dass der hohe Aufpreis im Vergleich zu normalen Kabinen nicht gerechtfertigt wäre. Stattdessen kritisiert sie gegenüber „Business Insider“ den Platzmangel.

Denn ein Balkon sei nicht geräumig genug für mehrere Personen, nicht mal für Sitzgelegenheiten. Außerdem hat man beim Lüften der Kabine das Problem, dass unangenehme Gerüche schnell reingeweht werden können. Sie meint also: Lieber auf eine Standard-Kabine setzen, man sei sowieso die meiste Zeit NICHT im eigenen Zimmer.

Getränke lieber aus der Karte bestellen

Viele Kreuzfahrt-Linien bieten ein All-Inclusive-Angebot bei Essen und Getränken an. Dann kann man essen und trinken, so viel man möchte. Hört sich eigentlich gut an. Doch Amanda Adler hat nachgerechnet: Man könne so viel am Tag gar nicht trinken, um das Geld, was man dafür ausgegeben hat, wieder hereinzuholen. Insgesamt spare man mehr, wenn man Getränke von der Speisekarte bestelle. Und das würde sogar für teure alkoholische Getränke und Cocktails gelten.

Auch Duty-Free-Läden sollte man an Bord ignorieren. Zwar locken diese Geschäfte ähnlich wie an Flughäfen zollfreien Alkohol und Parfüm an. Doch so wirklich günstige Angebote würde man auch dort nicht finden, so Kreuzfahrt-Veteranin Amanda Adler weiter. Ähnlich günstige Angebote würde man auch an Land finden.

Vorsicht vor Internet-Kosten an Bord

Selbst die begehrten Urlaubsbilder als Souvenir sind das Geld nicht wert. Das meint zumindest Amanda Adler. Zunächst einmal müsse man lange anstehen, um vom Schiffsfotografen abgeknipst zu werden. Und dann sind die Preise auch noch horrend. Günstiger und schneller sei es dagegen, wenn man einfach mit der eigenen Kamera oder dem Smartphone Erinnerungsfotos macht.

Ebenfalls wichtig: Der Verzicht auf das Internet an Bord. Mitten auf dem Ozean gibt es logischerweise keine Internetverbindung. Viele Schiffe bieten deshalb einen zusätzlichen Service an, doch dieses besondere Wi-Fi hat es oft preislich in sich. Dann folgt meistens die negative Überraschung nach dem Urlaub. Wer trotzdem surfen oder sogar arbeiten will, sollte am besten an Land nach zuverlässigem und kostenlosem WLAN suchen, meint Amanda Adler bei „Business Insider„.