Kreuzfahrt: Feuer auf Luxusdampfer! Plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Schlimmer Vorfall auf einer Kreuzfahrt in Italien! Eigentlich sollte ein Urlaub auf hoher See DER Traumurlaub schlechthin sein. Gutes Essen, interessante Ziele und viel Luxus, wohin das Auge reicht. Doch auf dem Dampfer „MSC Armonia“ ist am Montag (10. Juni) ein Feuer ausgebrochen!

Das Unglück ereignete sich in Venedig. Glücklicherweise kam der Brand schnell unter Kontrolle, wurde zügig gelöscht. Bitter für die Passagiere: Das Feuer beeinträchtigte das Kreuzfahrtschiff „MSC Armonia“ dann doch, als es im Hafen von Marghera ankam.

Kreuzfahrt: Feuer auf Luxusdampfer!

Die Hafenbehörde, die den Vorfall meldete, koordinierte entsprechende Maßnahmen, schickte eine Patrouille und ein Patrouillenboot der Küstenwache. Zusammen mit Teams der Feuerwehr wurde der Einsatz am Liegeplatz koordiniert. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, wird jetzt von Experten koordiniert.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen gegen 6.30 Uhr in der Waschküche des Schiffes aus. Lob gibt es für die ganze Crew des Schiffs: Sie griff nach der Brandmeldung sofort ein, führte alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen durch und evakuierte den betroffenen Bereich. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Passagiere und Besatzung.

Keine Gefahr für Passagiere

Die Reederei selbst sprach von einem „kleinen elektrischen Brand, der schnell gelöscht werden konnte, ohne dass eine Gefahr für Passagiere und Besatzung des Schiffes bestand.“ Die Teams der Bodenfeuerwehr seien in Zusammenarbeit mit den Behörden alle nötigen Schritte durchgegangen, um „maximale Sicherheit des Schiffes zu gewährleisten“. Bleibt zu hoffen, dass der Rest des Urlaubs für die Passagiere weniger stressig verläuft…