Kreuzfahrt: Urlauber von Sturm überrascht – bittere Pille

Keine guten Nachrichten für Reisende dieser Kreuzfahrt! Das Aida-Schiff „Aida Blu“ befindet sich zurzeit auf einer einwöchigen Kreuzfahrt nach Italien und Malta. Die Reise hatte am Sonntag (5. März) von Rom aus begonnen. Bislang sind die Häfen Valletta auf Malta, Catania und Palermo auf Sizilien sowie Neapel planmäßig angelaufen worden.

Doch am Donnerstagmorgen (9. März) dann der Schock: Aida-Kapitän Tönnies Kohrs informierte die Kreuzfahrt-Urlauber über die Absage eines Hafens. Olbia auf Sardinien fiel kurzfristig aus dem Reise-Programm!

Kreuzfahrt-Reise wird von stürmischem Wetter überrascht

Darüber berichtete das Fachportal „Schiffe und Kreuzfahrten“. Der Grund für die Absage war das stürmische Wetter. Winde von bis zu Windstärke 8 waren am Samstagmorgen (11. März) für die Nordspitze Sardiniens vorhergesagt worden. Das Kreuzfahrt-Schiff konnte bei diesem Unwetter nicht sicher im Hafen von Olbia festmachen.

Die Sicherheit der Gäste und der Crew gingen vor, deshalb kam der Aida-Kreuzer am Samstag wieder im Ausgangshafen Civitavecchia in Rom an. Für Rom war besseres Wetter vorhergesagt, das Schiff konnte den Hafen problemlos um 8 Uhr morgens ansteuern. Die Gäste erhalten statt Sardinien einen Übernacht-Aufenthalt im Hafen von Rom, können dann Ausflüge in die „Ewige Stadt“ planen und unternehmen.

Kleiner Trost auch: Alle Gäste, deren Ausflug auf Sardinien ausfiel, bekamen dafür auch das Geld zurück auf Bordkonto. Aida wird noch bis Mitte April Kreuzfahrten nach Italien und Malta anbieten. An acht Reisetagen steuern die Schiffe insgesamt sechs Häfen an, fünf davon in Italien. Im Anschluss beginnt bei Aida die Sommersaison mit Kreuzfahrten in der Adria und im östlichen Mittelmeer ab Korfu (Griechenland).