Kreuzfahrt: Passagiere brauchen starke Nerven – DAS sorgt jetzt für absolutes Chaos

Na, das sind alles andere als entspannte Aussichten! Wer eine Kreuzfahrt bucht, erwartet in der Regel Luxus unter den Füßen, dazu die Weiten des Meeres vor sich und spektakuläre Landgänge an exotischen Orten. So weit kann es auch kommen – doch wer zwischen dem 27. und dem 29. September wegen einer Kreuzfahrt in Hamburg sein muss, braucht starke Nerven!

Der Grund: An jenem Wochenende sorgt eine Baustelle für eine Vollsperrung für satte 31 Stunden, und wohl ganz nebenbei für Verkehrschaos auf der A7 sowie den Nebenstrecken. In beide Fahrtrichtungen wird die wichtige A7 im Norden zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld dicht sein. Für Kreuzfahrt-Urlauber ein dickes Brett…

Kreuzfahrt: Passagiere brauchen starke Nerven

Start der Sperrung wird 22 Uhr, erst am 29. September ab 5 Uhr soll die Autobahn wieder öffnen. Die Vorkehrungen für die Sperrung beginnen schon kurz vor 22 Uhr, so Karina Fischer, ihres Zeichens Projekt- und Verkehrskoordinatorin auf der A7-Tunnelbaustelle. Es wird mehrere Umleitungen geben, so über die A1, die A21 und die B205.

Wer aus dem Süden anreist, sollte ab Buchholzer Dreieck oder Horster Dreieck weiter über das Maschener Kreuz auf die A1 fahren. Wer wiederum aus dem Norden kommt, wird empfohlen, ab Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 auszuweichen. Immerhin könnte sich die Vollsperrung „lohnen“, denn: Die Autobahn soll auf acht Spuren ausgeweitet werden und einen neuen Lärmschutztunnel in Altona erhalten. Am betroffenen Wochenende werden Behelfsbrücken errichtet, die Fußgängern und Radfahrern helfen sollen.

Chaos wegen A7-Arbeiten

Autofahrer und Anreisende zu Kreuzfahrten mit Starthäfen in Kiel, Hamburg und Warnemünde müssen also mit erheblichen Beeinträchtigungen zu ihren Terminals rechnen. Betroffen sind logischerweise auch Gäste, die per Flugzeug zum Starthafen ihrer Kreuzfahrt fliegen wollen. Hier gilt es, mehr Zeit einzuplanen und entsprechend pünktlich am Flughafen Hamburg einzutreffen.

Mehr News:

Betroffen sind am 27. September Gäste in Hamburg (Aida, Mein Schiff) und in Kiel (Mein Schiff). Am 28. September sind dann erneut Gäste in Hamburg (Aida, MSC) vom Verkehrschaos betroffen, ein Tag später auch noch wegen Beeinträchtigungen die Reisen in Kiel (Aida). Die Reedereien übernehmen wegen der Vollsperrungen und längerer Wartezeiten keine Haftung. Also, früh losfahren!