Kreuzfahrt: Urlauberin mit übler Befürchtung – was sie erwartet, überrascht sie komplett

Da kann man sich mal richtig irren! Eine Kreuzfahrt ist für viele DER Traumurlaub schlechthin. Luxus an Bord, das Meer, dazu die Erkundung von fremden Ländern und Städten. Wenn man denn will…

Und genau hier fängt das Problem an. Denn eine Aida-Urlauberin hat sich ganz spontan für eine Kreuzfahrt entschieden. Dabei hatte sie noch nachvollziehbare Bedenken. Es sollte ganz anders auskommen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Urlauberin mit übler Befürchtung

Die Frau reist gleich mehrmals im Jahr mit der Aida, konnte es kaum in den Monaten zwischen den Kreuzfahrten aushalten – und buchte gemeinsam mit ihrem Mann spontan eine Reise mitten in den Sommerferien. Auf Facebook berichtet sie: „Ich hatte richtig Bammel und Bedenken, was wir uns da angetan haben. Ich bin nämlich intolerant, geräuschempfindlich, warte nicht gerne und Menschenmengen mag ich auch nicht.“

Keine guten Voraussetzungen also für eine Reise auf hoher See, schließlich sind in den Sommerferien auch Kinder an Bord zu erwarten gewesen. Doch der üble Verdacht stellte sich später als völlig unbegründet heraus, berichtet MOIN.DE weiter. Denn am Ende der mehrtägigen Kreuzfahrt war die Aida-Urlaubern hellauf begeistert!

Aida-Urlauberin von Kreuzfahrt überrascht

Die Frau zieht ein Resümee: „Die Menschenmassen waren an den Verkehrsknotenpunkten schon heavy, aber mir ist nirgends jemand negativ aufgefallen.“ Auf anderen Reisen hätte sie das anders empfunden. Und die zahlreichen Kinder? „Ich habe sie in keinster Weise als nervig empfunden“, lobt sie die gute Erziehung der kleinen Gäste. Wie andere Urlauber reagieren und wie sie letztlich die Aida-Crew bewertet, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.