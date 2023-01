Kreuzfahrt: Tödliche Messer-Attacke auf deutsches Paar – diese Tat macht einfach nur traurig

Sie wollten einfach nur einen entspannten Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff im Ausland genießen. Doch dazu sollte es offensichtlich nicht kommen. Während ihrer Reise wird ein deutsches Urlauber-Paar von einer Messer-Attacke überrascht – mit einem äußerst tragischen Ende…

Eine Geschichte, die einen bereits beim Lesen zutiefst erschüttert: Die Eheleute Werner und Wolfgang Duysen Gurkasch aus Pinneberg in Schleswig-Holstein waren mit dem Kreuzfahrt-Dampfer nach Brasilien gereist. Zurück kehrte jedoch nur einer von ihnen wieder.

Kreuzfahrt endet in Tragödie

Am 8. Dezember 2022 legte das Paar als Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Star“ im Hafen von Recife in Brasilien an. Während ihres Ausfluges an Land stand auch ein Besuch bei der Basilika Nossa Senhora do Carmo ganz oben auf der Liste der Sehenswürdigkeiten.

Vor der Kirche legten die beiden Männer eine Pause ein – und dann passierte es: Das Paar wurde von mindestens einem Fremden angesprochen und völlig aus dem Nichts mit einem Messer angegriffen. Die Klinge bohrte sich direkt in Werners Kopf. Der 81-Jährige stürzte und knallte mit dem Kopf auf den Boden. Sein Gatte Wolfgang wurde bei der Attacke glücklicherweise nur leicht verletzt.

Kreuzfahrt-Reisende brutal ausgeraubt

Ein oder mehrere Täter erbeuteten anschließend auch noch die Handys und Brillen des Paares, bevor sie sich aus dem Staub machten. Die verletzten Eheleute wurden direkt in ein Krankenhaus gebracht, doch für Werner kam jede Hilfe zu spät – nur sechs Tage nach dem Angriff ist der Senior verstorben.

Einen Tag vor dem Tod des Kreuzfahrt-Urlaubers brachte die Polizei zur Messer-Attacke mehr Licht ins Dunkel. Wie Bild berichtet, nahmen die brasilianischen Beamten einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest. Ob er bei der brutalen Bluttat Unterstützung von einem 14-jährigen Komplizen bekommen hatte, werde derzeit noch überprüft.