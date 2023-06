Kreuzfahrt: Viele Urlauber buchen DAS trotz Aufpreises mit – Insiderin rät davon ab

Eine Kreuzfahrt ist die neue Form des Luxus-Urlaubs. Bei einer entspannten Fahrt über das offene Meer lässt sich an Deck allerhand anstellen. Restaurants, Kleidungsgeschäfte, Schmuckläden – hier findet man alles.

Klar, dass so eine Kreuzfahrt entsprechend kostet. Um sich noch ein wenig mehr Luxus zu gönnen, buchen viele Urlauber gegen einen Aufpreis meist noch eine Balkonkabine dazu. Eine Insiderin packt allerdings aus, warum sich das nicht wirklich lohnt.

Kreuzfahrt: Doch kein großer Luxus?

Es klingt doch so verlockend. Wenn man an Deck genug von anderen Passagieren hat, aber trotzdem das endlose Blau betrachten will, geht man einfach auf seinen Balkon. Kabinen mit Balkon sind quasi die Luxusräume schlechthin an Bord.

Den Ausblick und die Möglichkeit, einfach mal allein mit Ausblick zu sein, lassen sich die Reedereien gut bezahlen. Viele Urlauber nehmen den Aufpreis auf sich. Eine Vielfahrerin berichtet allerdings, dass es einige Argumente gegen einen eigenen Balkon auf hoher See gibt.

Kritische Anmerkungen

Amanda Adler heißt die Frau, die laut eigener Auskunft bereits 50 Kreuzfahrten hinter sich hat. Auf dem Online-Portal „Insider“ berichtet sie von ihren Erfahrungen. Sie rät allen Urlaubern dringend davon ab, bei einer Kreuzfahrt einen Balkon zu buchen.

Warum? Weil sie schlicht nicht der Luxus sei, die sie verspreche. Von Idylle könne keine Rede sein. Die Balkone seien oft sehr klein, sodass maximal zwei Personen dorthin passen. Für Familien also ungeeignet, wenn nicht mindestens eine Person verzichten soll.

Auch die Nachbarn seien ein Problem. Adler berichtet, dass es oft viel zu laut sei und Zigarettenrauch rüber gezogen wäre. Entspannung sei so nicht möglich gewesen. Und auch der Wind könne zum Problem werden und bei offener Tür mal kurz das Interieur der Kabine durcheinanderwirbeln.

Kreuzfahrt: DAS ist die Alternative

Nur wegen der Aussicht also einen Aufpreis bezahlen? Für Adler kein guter Deal. Das sei „überteuert und unpraktisch“. Sie empfiehlt daher Kabinen mit Bullauge. Hier könne man dieselbe Aussicht für weniger Geld bekommen.