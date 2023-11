Kreuzfahrt: Aida unter Beschlag – das macht Passagieren Sorge

Immer wieder gibt es Probleme mit der „Aida Sol“! Zuerst gab es einen Zwischenfall während einer Kreuzfahrt, nun fällt Passagieren gleich das nächste Problem ins Auge.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Urlaubern droht Gefahr – Reederei muss plötzlich eingreifen +++

Die „Aida Sol“ ist gerade erst nach zweiwöchigem Aufenthalt im Hamburger Hafen wieder in See gestochen. Eigentlich sollte jetzt alles tipptop sein. Einige Kreuzfahrt-Fans machen sich aber große Sorgen um ihr Lieblingsschiff, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Passagier entdeckt DAS auf einem Aida-Schiff

Seit dem 15. Oktober ist die „Aida Sol“ wieder auf „freiem Fuß“. Die erste Oktober-Hälfte wurde das Schiff in einer Werft in Hamburg gründlich geputzt und gewartet. Passagiere sollten sich nach den jüngsten Vorkommnissen über einen neuen Anstrich und auch die ein oder andere technische Neuerung freuen können.

Doch nur wenige Tage, nachdem das Schiff frisch herausgeputzt die Docks verlassen hatte, meldeten sich bereits Passagiere mit Bildern der Zerstörung von unter Deck. Ein neu installierter Videobildschirm war schon wieder kaputt. Dabei hatte die Reederei gerade erst eine große Videowand auf dem Pooldeck aufgebaut.

Fans in Sorge um die renovierte „Aida Sol“

Doch was hatte den Bildschirm zerstört? Diese Frage stellten sich viele Kreuzfahrt-Fans online, wie „MOIN.DE“ berichtet. Könnte es vielleicht am Wetter gelegen haben? Aktuell sorgen Stürme und Unwetter im Norden für hohe Wellen und Turbulenzen. So manches Schiff musste deshalb schon die Route wechseln oder konnte bestimmte Häfen nicht anfahren.

Hatten die Wellen die „Aida Sol“ durchgeschüttelt und den Defekt des Bildschirms ausgelöst? Oder lag der Fehler eher in der minderwertigen Qualität des Gerätes? Eine Passagierin an Bord gab jedoch Entwarnung. Bis auf den einen Bildschirm sei alles in Ordnung, das Wetter ebenfalls gut.

Nichtsdestotrotz machen sich einige Urlauber weiterhin Sorgen. Denn die „Aida Sol“ hat schon einiges hinter sich, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.