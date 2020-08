Kreuzfahrt: Freunde feiern eine Party – doch das werden sie bitter bereuen

Auf dieses Party-Event hätten einige Feierwütige wohl besser verzichtet.

In New York gibt es Ärger nach einer Mega-Party auf einer Kreuzfahrt! Mehrere Personen feierten eine ausgiebige Party auf einem Mini-Kreuzfahrt-Schiff in New York. Auf dem Schiff namens Liberty Belle finden sonst häufig Konzerte, Firmenfeiern oder andere Veranstaltungen statt. In Corona-Zeiten herrscht an Bord allerdings selbstverständlich stillstand. Nun gibt es deutliche Konsequenzen für die Kreuzfahrt-Party!

Kreuzfahrt: Freunde feiern Party auf Schiff

Auf das kleine Kreuzfahrtschiff passen an die 200 Passagiere. Es gibt insgesamt vier Decks und vier Bars sowie ein mehrstufiges Lautsprechersystem. Das wollten einige Einwohner von New York offenbar tatkräftig ausnutzen.

Die Betreiber ließen es sich am Samstag nicht nehmen, mit rund 170 Gästen auf dem Schiff zu feiern. Doch die Party fand plötzlich ein schnelles Ende.

Illegale Party auf Kreuzfahrt-Boot

Die New Yorker Polizei fing das Partyboot am Pier 36 in Manhattan ab und verhaftete die Eigentümer.

Laut „CNN“ werden die Beitreiber beschuldigt mit der illegalen Party gegen die Notstandsverordnung und wegen des Alkoholausschanks gegen die Lizenzverordnungen verstoßen zu haben.

8/1/2020: Deputy Sheriffs intercept the Liberty Belle at Pier 36 & arrest owners and captain for illegal party: violation of social distancing provisions of the Mayor's and Governor's Emergency Orders, Alcohol Beverage Control Law: unlicensed bar & bottle club & Navigation Law. pic.twitter.com/zXZheHdH9O — NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) August 2, 2020

Auf der Website des Kreuzfahrtschiffs steht sogar, dass der Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie am 16. März eingestellt wurde.

Verhalten sei „rücksichtslos“

Offenbar hatten sich die Männer am Samstag jedoch keine Gedanken über eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus gemacht.

Auf Bildern der Party, die im Internet aufgetaucht sind, ist nicht ersichtlich, ob die Passagiere überhaupt einen Nasen-Mund-Schutz tragen.

Am Montag äußerte sich sogar der New Yorker Gouverneur Andres Cuomo zu dem Vorfall. Er findet das Verhalten der Betreiber „einfach rücksichtslos, unhöflich, verantwortungslos und illegal“. (mia)