Kreuzfahrt: Eklige Tiere in Abflüssen entdeckt! Land verweigert Einreise für Luxus-Dampfer

Ekelhaft, was bei einer Kreuzfahrt auf einem Schiff entdeckt wurde. Schädlinge hatten sich in den Abflüssen der „Coral Princess“ vermehrt, als diese gerade auf Neuseeland-Reise war.

Wegen dieser Tiere änderte sich für die Kreuzfahrt-Reisenden kurzfristig der Plan. Statt an Land anzulegen, musste das Schiff länger auf See bleiben. Die Urlauber fanden das gar nicht lustig.

Kreuzfahrt: Wegen DIESER Tiere dürfen Touristen nicht an Land

Die „Coral Princess“ hatte gerade erst in Brisbane für eine dreitägige Reise abgelegt. Plan war, dass das Schiff durch die Milford Sounds schippern sollte, um dort zu ankern und die Reisenden von Bord gehen zu lassen. Doch stattdessen musste der Dampfer einen Umweg über das Cape Reinga nehmen und die Ostküste des Landes entlangfahren.

An Land hatte man erfahren, dass das Abflusssystem des Kreuzfahrtschiffes von Schnecken befallen worden war. Deshalb mussten die Reisenden auf die beliebten Touristenspots Fjordland und Dunedins Port Chalmers verzichten und konnten den Mitre Peak, einen der höchsten Berge Neuseelands, nur aus der Ferne betrachten. Stattdessen mussten sie unverhofft zwei Tage länger auf See verbleiben.

Passagiere sind wütend

Am Freitag, den 23. Dezember, lag das Schiff gut 70 Kilometer vor Tauranga – außerhalb der neuseeländischen Hoheitsgewässer – um von Tauchern gereinigt zu werden. An Bord war die Reaktion auf die Routenänderung so kurz vor Weihnachten sehr „negativ“, wie eine Passagierin berichtete. Sie war jedoch sehr froh darüber, dass Fjordland somit vor den Schädlingen geschützt wurde. Andere sahen das nicht so und sprachen von „lächerlichen, übertriebenen Umweltvorschriften“.

Viele waren fassungslos, dass es zu so einer Verseuchung an Bord gekommen war. Sie hatten jedoch auch Verständnis für die Planänderung. „Wir können uns vorstellen, dass es für die Kreuzfahrtgesellschaft ein großer logistischer Aufwand war, in der Woche vor Weihnachten ein Tauchteam zu organisieren und einen sicheren Ort zu finden, um die Reinigung des Schiffsrumpfes außerhalb der Hoheitsgewässer Neuseelands durchzuführen“, gab eine Passagierin zu bedenken.

Kreuzfahrt: Neuseeland ist besonders strikt

Die Schnecken hätten ein „hohes Risiko“ dargestellt, so ein Sprecher der Biosecurity von Neuseeland. Es sei schon öfter vorgekommen, dass deshalb Schiffe abgewiesen wurden. „Wir haben einige der höchsten Biofouling-Standards der Welt“, zitiert „Sunlive“. „Die Standards wurden 2018 eingeführt, und die Schiffsbetreiber wissen, dass sie sie einhalten müssen oder riskieren, dass sie während ihrer Reise nicht in unsere Gewässer oder besondere Gebiete einfahren können.“

Warum „Princess Cruises“ das Schiff nicht entsprechend überprüft hat, bleibt offen. Vorausgesetzt, die „Coral Princess“ ist wieder frisch und schneckenfrei, darf sie am ersten Weihnachtstag in Christchurch anlegen.