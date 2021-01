Kreuzfahrt: Neue Corona-Regeln – DAS musst du bei deiner Schiffsreise jetzt beachten

Deutschland befindet sich weiterhin im Corona-Lockdown, die Maßnahmen werden sogar noch verschärft. Dennoch ist es möglich mit dem Schiff auf Kreuzfahrt zu gehen.

Etliche Kreuzfahrt-Anbieter wie Aida oder „Mein Schiff“ bieten diese Reisen im Januar wieder an, nachdem einige Silvesterkreuzfahrten ausfallen mussten.

Wer auf Kreuzfahrt gehen will, muss einige Corona-Auflagen beachten

Doch wer jetzt auf Kreuzfahrt gehen will, sollte dabei einiges beachten insbesondere wenn es um die Ankunft am Schiff und die Rückreise zum Heimatort geht.

Denn die Bundesregierung und die einzelnen Länder haben einen harten Maßnahmen-Katalog aufgesetzt. Der besagt unter anderem, dass Menschen aus Orten mit einem Inzidenzwert von 200 und mehr nur einen 15 Kilometer Bewegungsradius haben sollen.

So sollen vor allem tagstouristische Ausflüge in den Harz oder nach Winterberg vermieden werden, die in den letzten Tagen für Massenansammlungen gesorgt hatten.

Inzidenz von 200 überschritten? Dann gilt ein 15 Kilometer Radius

Doch wie sieht es aus, wenn dein Wohnort den Inzidenzwert von 200 überschreitet und du trotzdem auf Reisen gehst mit einem Kreuzfahrtschiff? Ganz geklärt ist dieser Sachverhalt noch nicht. Denn eigentlich müsste es verboten sein, sich auf eine Reise zu begeben, wenn man nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernt sein darf. Schließlich fährt so ein Kreuzfahrtschiff bekanntlich weiter als 15 Kilometer.

Kreuzfahrtreisende müssen sich auf harte Einreisebestimmungen einstellen. Foto: dpa

Eindeutig geklärt ist allerdings die Testpflicht für alle Reiserückkehrer und oft auch schon die Testpflicht bei Reiseantritt. Bei Aida beispielsweise darf man die Reise nur mit einem negativen Corona-Test antreten, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bei Tui Cruises muss ein Gesundheitsbogen ausgefüllt werden und die Temperatur wird vor und während der Reise regelmäßig überprüft.

Reiserückkehrer müssen mindestens einen negativen Corona-Test vorlegen

Für Reiserückkehrer gilt nun Deutschlandweit: Ein Corona-Test muss entweder bis 48 Stunden vor der Wiedereinreise absolviert werden oder direkt bei der Einreise.

>>> Kreuzfahrt-Unternehmen bietet irre Fahrt an – Passagiere müssen Schamgefühl an Land lassen

In den meisten Bundesländern müssen sich die Reiserückkehrer auch mit negativem Test in Quarantäne begeben und können sich nach fünf Tagen sozusagen "frei testen". Sollte der zweite Corona-Test negativ sein, darf man die Quarantäne verlassen. Ansonsten muss man zehn Tage in Isolation bleiben.

Die Länder handhaben dies unterschiedlich, genauere Informationen sind auf den jeweiligen Landesportalen einzusehen. (fb)