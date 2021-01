Kreuzfahrt: Bittere Nachrichten! Neben Corona droht den Reedereien auch DIESE Gefahr

Die Kreuzfahrt-Branche hatte es 2020 wohl so schwer wie noch nie. Zahlreiche Kreuzfahrten mussten abgesagt und verschoben werden. Doch Corona ist nicht das Einzige, was die Branche derzeit in Atem hält.

Die Reedereien sehen sich mit einer ganz neuen Gefahr konfrontiert.

Kreuzfahrt: Aida Cruises, Costa, Carnival Corp ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– sie alle sind betroffen

Es sind Hackerangriffe, die die Reedereien momentan in Atem halten und viel Anlass für Spekulationen liefern.

Wie „schiffreisenportal.de“ berichtet, ist bei Aida Cruises in Rostock das gesamte IT-System zusammengebrochen. Grund dafür soll laut dem Portal ein Hackerangriff sein. Costa Kreuzfahrten solle ebenfalls betroffen sein.

Die Reedereien hüllen sich zu dem Thema derzeit in Schweigen. Allerdings soll laut „cruise-inside.de“ mittlerweile die Staatsanwaltschaft Mecklenburg-Vorpommern eingeschaltet worden sein. Die Abteilung „Informations- und Kommunikationskriminalität“ soll ermitteln.

Hackerangriffe werden immer häufiger. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Hackerangriffe sind eine beliebte Praxis für Cyberkriminelle geworden. Dabei nutzen die Erpresser meist dieselbe Taktik. Unternehmen werden erpresst und ihre Daten verschlüsselt. Dann wird Lösegeld in Form von Bitcoins verlangt. Die Kryptowährung ist besonders schwer nachzuverfolgen.

Ob es sich bei IT-Problemen der Kreuzfahrt-Unternehmen wirklich um Hackerangriffe handelt, ist noch unklar. Die Spekulationen darum reißen jedenfalls nicht ab. Kein Wunder, laut „schiffreisenportal.de“ sollen 2020 11 % aller Erpressungen im Rahmen von Cyberkriminalität passiert sein. (cm)