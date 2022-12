Kreuzfahrt: Passagierin verbringt Advent auf dem Schiff und wird bitter enttäuscht – „So traurig“

Für viele Reisende bietet eine Kreuzfahrt ein Rundum-Sorglos-Paket. Neben dem Ansteuern vieler verschiedener Ziele bietet ein Kreuzfahrt-Dampfer schließlich auch oft gehobene Hotel-Atmosphäre, sodass es sich die Passagiere auch abseits des Landganges richtig gut gehen lassen können.

Eine Frau hat nun aber während ihrer Reise auf einem MCS-Schiff dennoch etwas vermisst. Auf Facebook tut sie ihre Enttäuschung kund – und bildet offenbar eine ärgerliche Ausnahme.

Kreuzfahrt: Passagierin verbringt karge Weihnachtszeit auf See

Die Frau war Anfang Dezember auf MSC Seaview unterwegs, berichtet am zweiten Advent über ihre Enttäuschung an Bord der Kreuzfahrt. Am 4. Dezember schreibt sie in einer Facebook-Gruppe für Fans der Reederei, dass auf dem Schiff „null und nix zu sehen“ davon ist, dass gerade Weihnachtszeit ist.

Das findet sie „so traurig“ und fragt daher andere MSC-Reisende, ob die fehlende Weihnachtsstimmung an Deck normal sei – und erhält unterschiedliche Antworten.

So schreibt eine Frau, dass sie letztes Jahr eine Woche vor Weihnachten auf der MSC Magnifica unterwegs war und dort Weihnachtsmusik lief, sowie die Gänge weihnachtlich geschmückt waren. Eine andere Touristin befindet sich aktuell auf der MSC Sinfonia und genießt dort schon seit zwei Wochen die Weihnachtsdeko.

Doch scheinbar scheint das kein Standard auf den MSC-Schiffen zu sein, eine Urlauberin auf der Lirica kommentiert: „Auch hier gibt es keine Adventszeit“.

Kreuzfahrt: Das sagt die Reederei zur fehlenden Weihnachtsstimmung

Bei der fehlenden Weihnachtsstimmung scheint es sich scheinbar um Ausnahmen zu handeln – gegenüber dieser Redaktion versichert MSC: „Die gesamte MSC-Flotte wird weihnachtlich geschmückt und es gibt vielerlei weihnachtliche Aktivitäten und kulinarische Höhepunkte an Bord“.

Besonders viel Weihnachtsstimmung hat dabei die MSC Virtuosa zu bieten, die „wartet sogar mit einem Winter-Wonderland auf: einem Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Gebäck und sonstigen Heißgetränken an Deck sowie Eisstockschießen mit einer Shufflebordbahn“, gibt die Reederei an. Dazu gibt es „Snow-Parties“ an Bord, Weihnachts-Karaoke und verkleidete Elfen weisen den Gästen den Weg. Das bestätigen auch die MSC-Gäste der Virtuosa auf Facebook, sogar ein Grinch soll an Deck gesichtet worden sein.

In Fall der enttäuschten Kreuzfahrt-Reisenden kann es aber auch einfach schlechtes Timing gewesen sein, dass sie ohne besinnliche Dekorationen auskommen musste. Eine Facebook-Nutzerin erzählt, auf ihrer Reise sei einmal erst in der Nacht zu Nikolaus (6. Dezember) geschmückt worden – der letzte Tag der Kreuzfahrt der MSC Seaview-Touristin.