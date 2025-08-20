Notfall bei Kreuzfahrt! Plötzlich muss auf hoher See alles ganz schnell gehen

Der Traum von einer entspannten Kreuzfahrt kann schnell von unvorhergesehenen Ereignissen unterbrochen werden. So geschehen auf der MSC Poesia, die am vergangenen Sonntag von Warnemünde Richtung Norwegen ausgelaufen ist. Kurz nach dem Start gab es einen medizinischen Notfall an Bord, bei dem ein Gast dringend ausgeschifft werden musste.

Während die MSC Poesia ihre Reise fortsetzen konnte, waren schnelle Maßnahmen und der Einsatz eines zweiten Schiffs erforderlich. Wie der Notfall verlief und welche Prozeduren auf Kreuzfahrten bei solchen Situationen Standard sind, erfährst du hier.

Kreuzfahrt-Notfall: 67-Jähriger muss ausgeschifft werden

Am Sonntag, dem 17. August 2025, lief die MSC Poesia wie geplant um 17 Uhr zu einer Kreuzfahrt aus. Bereits 30 Minuten später erreichte die Rettungsleitstelle See ein Notruf, bei dem medizinische Hilfe für einen 67-jährigen Gast angefordert wurde.

Die Seenotrettungszentrale reagierte sofort und alarmierte den Seenotrettungskreuzer BREMEN, der aus dem Ostseebad Warnemünde auslief. Beide Schiffe trafen sich kurze Zeit später, um den Passagier von der MSC Poesia an die Rettungscrew zu übergeben, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ jetzt berichtete.

Medizinische Unterstützung auf Kreuzfahrten gut organisiert

Die medizinische Notausschiffung ist eine standardisierte Maßnahme auf Kreuzfahrten. Sie wird beauftragt, wenn die Kapazitäten des Bordhospitals nicht ausreichen, um den Patienten angemessen zu versorgen. In solchen Fällen stehen verschiedene Rettungsmöglichkeiten bereit, wie etwa Helikopter, Rettungsschiffe oder die Rückkehr in einen Hafen.

Die MSC Poesia setzte ihre geplante Reise Richtung Norwegen fort, während der Gast an Land medizinisch weiterbehandelt wurde. Zum aktuellen Reiseplan gehören Ziele wie Haugesund, Eidfjord und Oslo, bevor das Schiff wieder nach Warnemünde zurückkehrt.

Kreuzfahrt bleibt trotz Zwischenfall pünktlich auf Kurs

Der Vorfall zeigt, wie wichtig gut organisierte Rettungsverfahren auf Kreuzfahrten sind. Trotz des Zwischenfalls konnte die MSC Poesia ohne Verspätungen ihre Route fortsetzen. Für die Reisenden blieb der Notfall eine Randnotiz auf ihrer Kreuzfahrt.

Dank der schnellen Arbeit der Seenotretter wurde der erkrankte Gast in Sicherheit gebracht. Kreuzfahrten bleiben eine der sichersten und gut koordinierten Reisearten – auch bei medizinischen Notfällen.

