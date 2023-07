Schlechte Nachrichten für MSC-Fans! Eigentlich war für Donnerstag, den 6. Juli, ein großes Ereignis geplant, auf das sich viele Kreuzfahrt-Urlauber schon gefreut hatten. Doch jetzt müssen sie sich noch etwas gedulden.

Unvorhergesehene Verzögerungen machen dem Kreuzfahrtunternehmen jetzt einen Strich durch die Rechnung. Die große Übergabe muss nun verschoben werden.

Kreuzfahrt-Schiff ist noch nicht fertig

Der 6. Juli 2023 sollte eigentlich ein freudiger Tag werden. Dann hatte die neue Luxusmarke „Explora Jouneys“ der MSC Group ihr erstes Schiff in Empfang nehmen wollen. Das wurde seit Juni 2021 in Monfalcone, Italien, in der Fincantieri-Werft gebaut.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Aida ändert plötzlich Route! Passagiere sollen sich zur Wehr setzen

Doch auch nach zwei Jahren ist die „Explora I“ noch nicht fertig. Weil die MSC Gruppe und die Werft noch Zusatzarbeiten beschlossen hatten, kommt es zu Verzögerungen in der Bauphase – und das schon zum zweiten Mal. Und die machen es der Werft unmöglich, den geplanten Übergabetermin einzuhalten. Der ist nun leider geplatzt.

„Fincantieri S.p.A. und die Cruise Division der MSC-Gruppe haben sich entschlossen, noch zusätzliche Arbeiten sowie den letzten Feinschliff an der EXPLORA I, dem ersten Schiff der neuen Luxusmarke Explora Journeys, durchzuführen. Leider wird sich der Aufenthalt des Schiffes in der Werft aufgrund der erforderlichen Arbeiten um einige Wochen verlängern. Infolgedessen haben das Unternehmen und die Reederei beschlossen, die für Donnerstag, den 6. Juli 2023, auf der Fincantieri-Werft in Monfalcone, Italien, geplante Übergabezeremonie auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.„ Explora Journeys, zitiert nach „Kreuzfahrt-Aktuelles.de“

Erste Fahrt der „Explora I“ abgesagt

Da sich die Fertigstellung verschiebt und das Schiff erst später auslaufen wird, kann auch die am 8. Juli geplante Taufe der „Explora I“ in Civitavecchia nicht stattfinden. Wirklich ärgerliche Konsequenzen hat das für die Reisenden zwar nicht, dafür aber die folgende Nachricht.

Denn auch die Jungfernfahrt, die am 17. Juli in Southampton starten sollte, wurde nun abgesagt. Keine 15-Nächte-Tour für diejenigen, die die erste Fahrt mit der „Explora I“ gebucht hatten. Diese ist nun storniert.

Mehr News:

Das kommt nun alles ungewöhnlich kurzfristig für die Urlauber. Und selbst die nächste Fahrt, die am 1. August in Kopenhagen starten soll, steht auf der Kippe. Es ist noch nicht absehbar, wie viele Reisen aufgrund der Verzögerung noch abgesagt werden könnten, schreibt „Kreuzfahrt-Aktuelles.de“. Den Reisenden bleibt wohl nur zu hoffen, dass es nicht noch mehr werden.