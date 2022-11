Kreuzfahrt: Neuer Luxus-Dampfer legt ab – DAS erwartet Reisende

Eine Kreuzfahrt ist kein günstiges Vergnügen. Und wer so viel Geld ausgibt, der will, dass wirklich alles stimmt. MSC Cruises schickt jetzt einen neuen Luxus-Dampfer ins Meer. Was erwartet die Urlauber auf der MSC World Europa?

Am 13. November ist es so weit: Die MSC World Europa wird getauft! Nach der Auslieferung am 24. Oktober 2022 ist das Kreuzfahrt-Schiff aktuell auf dem Weg nach Doha (Katar). Dort findet die Taufzeremonie statt.

Kreuzfahrt: 22 Decks und 33 Restaurants

Das Schiff ist über 47 Meter breit und erstreckt sich über 22 Decks. Reisende haben in über 2.626 Kabinen auf 40.000 Quadratmetern Platz. Auf der 104 Meter langen „World Promenade“ wird den Gästen ein Unterhaltungs-Programm geboten. Außerdem finden Passagiere hier laut Angaben von „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ die längste Trockenrutsche auf See. In einer überdachten Promenade können die Gäste shoppen, essen und etwas trinken gehen.

Die MSC World Europa bietet über 33 Restaurants, Bars und Lounges. Darunter befinden sich sechs Spezialitäten-Restaurants und sieben neue Bar- und Cafékonzepte – zum Beispiel die „Chef’s Garden Kitchen“ in Zusammenarbeit mit Sternekoch, Fernsehstar und Autor Niklas Ekstedt.

Außerdem verfügt das Schiff über eine bisher einzigartige Mikrobrauerei. Die entstand in Zusammenarbeit mit Teo Musso, dem Gründer und Braumeister der italienischen Craftbier-Brauerei Birra Baladin. Auch ein Kaffeehaus gibt es an Deck.

Weitere Nachrichten:

Kreuzfahrt: Sogar Autoscooter kann an Deck gefahren werden

Unterhalten werden die Gäste mit unter anderem drei Konzert-Shows in der „Luna Park Arena“, fünf neuen Theaterproduktionen im „World Theatre“, vier Shows in der „Luna Park Arena“ und weiteren Pop-Up-Auftritten auf dem Schiff. Sogar Autoscooter kann an Bord gefahren werden!

Auch Wasserraten kommen auf ihre Kosten: Insgesamt sieben Pools und 13 Whirlpools gibt es an Deck, wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ berichtet.