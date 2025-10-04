Paukenschlag bei Getränkepaketen! Kreuzfahrt-Konzern setzt den Rotstift an

Da werden aber einige Kreuzfahrt-Reisende schlucken müssen! MSC Cruises ist aktuell dabei, einiges aus ihrem Getränkepaket-Programm zu streichen. Bereits zum 1. August hat die Kreuzfahrtgesellschaft das mittlere Getränkepaket „Easy Plus“ abgeschafft – nun gibt es eine weitere Änderung, die überraschend kommt!

Wie „cruisetricks.de“ berichtet, gibt es das „Easy“-Paket nicht mehr in seiner Form, wie es Kreuzfahrt-Reisende der MSC Cruises kennen. Denn das Prinzip, dass bei den jeweiligen Paketen („Easy“ und „Premium Extra“) alle Getränke der Barkarte bis zu einem bestimmten Preis inklusive sind, gibt es nicht mehr.

Neues System bei den Getränkepaketen

Bei „Easy“ lag diese Grenze zum Beispiel bei 7 Euro. Das ist jedoch Geschichte! Reisende müssen sich darauf einstellen, dass es für das „Easy“-Paket nur noch eine abschließende Liste gibt, die alle enthaltenen Getränke aufzählt. Unter anderem enthalten sind da: Softdrinks, Wasser, alkoholfreies Bier, Wein und Cocktails, Hausmarken bei Wein glasweise und Bier, und Classic-Cocktails mit Hausmarken.

Im Premium-Tarif sind laut „cruisetricks.de“ nahezu alle Getränke der Barkarte enthalten. Doch was bedeutet das nun konkret für die Passagiere? Vor allem „Easy“-Getränkepaket-Inhaber können jetzt nicht mehr einfach so bei Getränken, die über der Preisgrenze liegen, die Differenz draufzahlen. Hier gibt es stattdessen nämlich Rabatte von 15 bis 50 Prozent auf bestimmte Getränke an Bord.

Kreuzfahrt-Reisende müssen tiefer in die Tasche greifen

Das kann sich schnell im Geldbeutel bemerkbar machen. Denn für Wein, flaschen- und glasweise, bekommen Kreuzfahrt-Reisende mit dem neuen „Easy“-Getränkepaket jetzt 15 Prozent Rabatt, bei Premium-Biere und Premium-Cocktails sind es hingegen 50 Prozent. Während mit dem alten System ein Glas Wein mit einem Preis von 10 Euro plus 1,50 Euro Servicegebühr nur einen Aufpreis von 3 Euro plus 0,45 Euro gemacht hat, sind das inzwischen – mit dem neuen Rabatt-System – 8,50 Euro plus 1,28 Euro.

Diese ganzen Neuerungen gelten für Buchungen seit dem 1. Oktober 2025 für Kreuzfahrten der Sommerkataloge 2026. Kreuzfahrt-Reisenden wird aber nach wie vor geraten, die Getränkepakete im Vorfeld zu buchen, da sie vor der Reise deutlich günstiger sind.