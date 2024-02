Kreuzfahrt wird zur Farce – bittere Wendung für Passagiere

Was für eine Blamage für Phoenix Reisen. Die Weltreise mit der MS Amera entwickelt sich zu einer einzigen Farce. Das Drama für die Gäste? Nicht auszudenken!

Sie fieberten bereits seit Monaten auf diese Kreuzfahrt hin, mussten schon hinnehmen, dass sie nicht auf der MS Amera, sondern auf einem Ersatzschiff starten sollten. Nach der ersten Etappe dann das große Zittern, eine kurze Erleichterung, doch jetzt folgt das unumgängliche Aus. Die Kreuzfahrt muss mittendrin komplett geändert werden.

Kreuzfahrt: Kein Schiff für die Weltreise

Wie bereits berichtet, konnte die MS Amera nicht rechtzeitig die Werft in Polen verlassen, weil noch wichtige Bauteile fehlten. Die Lieferung verzögerte sich immer weiter und auch jetzt ist das Schiff noch nicht bereit (>>hier geht’s zu unserem Vorbericht). Stattdessen konnte Phoenix Reisen die Celestyal Journey als Ersatz chartern.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Stress bei Aida? Schuld ist diese deutsche Eigenart

Damit konnte die erste Teilstrecke von Genua nach Kapstadt in Südafrika stattfinden. Dort sollten die Gäste dann auf die fertige MS Arena wechseln. Das klappte nicht. Es folgt die nächste Strecke nach Victoria auf die Seychellen. Doch auch hier wird der Wechsel nicht wie geplant klappen. Lange bangten die Gäste noch, ob sie dann wenigstens mit der Celestyal Journey weiterfahren könnten. Doch das ist jetzt keine Möglichkeit mehr.

Kreuzfahrt: Route muss geändert werden

Das Problem: Das Ersatzschiff muss wieder zurück ins östliche Mittelmeer, um von dort aus eine auf eine andere Kreuzfahrtreise zu starten. Und erst am 10. Februar kann die MS Amera endlich die Werft in Danzig verlassen. Somit muss die Weltreise ab dem 2. Februar komplett umgeroutet werden.

Mehr News:

Am 23. Februar wird die Celestyal Journey Las Palmas auf Gran Canaria erreichen, wo die Gäste dann endlich auf die MS Amera wechseln können. Doch auf dem Weg dahin wird das Schiff das Kap der Guten Hoffnung mit Kapstadt und Kapverden ansteuern. Ab dem 25. Februar geht es weiter Richtung Südamerika über Peru, bis das Schiff dann am 12. Mai in Bremerhaven einschiffen wird.

Alle Ziele zwischen den Seychellen und Peru entfallen, unter anderem auch in Asien und Australien. Aber wenigstens geht es weiter.

Das müssen Passagiere jetzt wissen

Gästen, denen die Routenänderung nicht gefällt, haben laut einem Schreiben der Reederei mehrere Möglichkeiten. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ vorliegt, können sie die Reise auf den Seychellen abbrechen, bis Gran Canaria weiterfahren oder auch bis zum Ende in Bremerhaven an Bord bleiben.

Alle aktuellen Gäste bekommen einen Rabatt und werden über die Änderungen informiert. Wer bereits an Bord ist, wird von den Seychellen bis Las Palmas kostenlos mitgenommen. Es soll Rückzahlungen geben und kostenfreie Rückreisen nach Deutschland. Phoenix Reisen will zudem die Weltreise in knapp drei Jahren wiederholen.