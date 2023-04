Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ mitten auf Tour gestoppt – der Grund ist unfassbar

Bei der Fahrt der „Mein Schiff 3“ ist am Dienstag (28. März), etwas ganz Kurioses passiert. Mitten auf der Kreuzfahrt kam der Tui-Dampfer plötzlich nicht mehr von Hafen Lissabon in Portugal weg.

Über sechs Stunden mussten die Kreuzfahrt-Passagiere auf die Weiterfahrt warten. Und der Grund für die Verspätung war nicht einmal ein äußerer Einfluss.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff 3“ kommt nicht vom Hafen los

Leinen los – oder auch nicht? Bei der Abfahrt von Lissabon kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer langen Verspätung, weil sich die Schiffsleinen nicht lösen ließen. Nicht das Wetter, verspätete Flüge, Nachzügler bei Landausflügen – die Seile waren das Problem. Über sechs Stunden arbeitete die Crew an einer Lösung.

Was dazu geführt hatte, war nicht bekannt. Es könnte aber eine technische Störung in der Manöverstation gewesen sein, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Denn von dort aus holt die Crew die Leinen ein. Erst gegen sechs Uhr morgens konnte der Dampfer endlich ablegen und seine Langzeitreise fortsetzen.

„Mein Schiff 3“ fährt besonders schnell

Jetzt fährt die „Mein Schiff 3“ erst einmal weiter Richtung Atlantik und nimmt Kurs auf die Azoren. Sie ist aktuell besonders schnell unterwegs, um die Verspätung wieder wettzumachen. Am Donnerstag, den 30. März, soll sie laut Plan im Hafen von Praia da Vitoria eintreffen. Der liegt auf der Insel Terceira.

Das wird vorerst die letzte Langzeitreise in diesem Winter für das Schiff. Über 27 Tage bis zur Rückkehr nach Bremerhaven am 19. April kommen die Passagiere noch in Sao Miguel auf den Azoren und in La Palma, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura und Teneriffa auf den Kanaren vorbei sowie bei den Kapverdeinseln Sao Vincente und Santiago.