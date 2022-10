Kreuzfahrt: Urlauberin hat Corona während Reise – dann folgt der nächste Schock

Mega-Wut bei einer Kreuzfahrt-Urlauberin!

So hatte sich eine deutsche Touristin ihren Urlaub wohl sicher nicht vorgestellt: Erst wurde sie während einer Kreuzfahrt positiv auf Corona getestet. Dann folgte der nächste Schock nach dem Aufenthalt in einem Quarantänehotel.

Kreuzfahrt wird für Ehepaar zum teuren Desaster

Die deutsche Urlauberin soll für ihren Aufenthalt in einem Quarantäne-Hotel satte 2.160 Euro zahlen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Das ist knapp das Neunfache von dem, was eine Woche auf der Insel in ihrer eigentlichen Unterkunft kosten soll.

Zusammen mit ihrem Mann war die Frau auf der „Mein Schiff 5“ unterwegs. Dann war der Corona-Test positiv. Das bedeutete für das Urlauber-Paar: Die Kreuzfahrt war beendet. Doch das betraf nicht nur die beiden: Am 27. März lud Tui circa 60 Corona-Infizierte auf Mallorca ab.

Eine Kreuzfahrt endete für eine Frau und ihrem Mann im teuren Desaster (Symbolfoto). Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Kreuzfahrt: Keine Ansprechpartner vor Ort und schlechte Verpflegung

Die Situation war kompliziert: Einen Tag später (28. März) lief auf der Insel die Quarantäne-Pflicht aus. Das eigentliche Quarantäne-Hotel diente zu der Zeit bereits als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge.

Also schickte Tui die Urlauber ins Hotel Palma Bay nach Arenal. Ansprechpartner soll es vor Ort keine gegeben haben, die Verpflegung soll „unterirdisch“ gewesen sein.

Kreuzfahrt: Ehepaar soll teures Quarantäne-Hotel aus eigener Tasche zahlen

Bis zum 2. April blieb das Paar in dem Hotel. Die Urlauberin klagt an: „Es wurde vorher darauf hingewiesen, dass das Hotel extra bezahlt werden muss. Summen nannte Tui aber nicht.“ Den Rückflug zahlte die Versicherung. Die Unterkunft soll die Deutsche aus eigener Tasche zahlen.

Und die Rechnung ist hoch: Tui Cruises fordert fast 1.080 Euro pro Person! Macht insgesamt satte 2.160 für ein Doppelzimmer.

Kreuzfahrt: Urlauberin reichte Beschwerde bei Tui ein

262 Euro kostet aktuell eine Woche in dem selben Hotel pro Doppelzimmer. Für Erwachsene. Zum Vergleich: Das Luxushotel El Llorenc verlangt mit 1.402 Euro sogar weniger.

Die Wut ist bei der Urlauberin deswegen groß. Sie reichte Beschwerde bei Tui ein. Die Reederei bat um Geduld.

„Wir hatten weder auf die Auswahl der Quarantäne-Hotels noch auf die Raten einen Einfluss“, wird Tui Cruises von der „Mallorca-Zeitung“ zitiert.