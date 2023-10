Kreuzfahrt: Reederei führt neuen Service ein – für sie wird es jetzt richtig bitter

Die Kreuzfahrt-Reedereien lassen sich immer wieder Neues einfallen, um noch mehr Urlauber von ihren Reisen zu überzeugen. So gibt es mittlerweile nicht nur Schiffstouren für Tattoo-Fans oder Rocker, sondern auch für Homosexuelle haben die Konzerne Angebote geschaffen.

Tui Cruises will ab nächstem Jahr eine neue „Mein Schiff“-Flotte ins Rennen schicken. Unter dem Titel „Mein Schiff Relax“ steht Entspannung auf diesen Kreuzfahrten ganz weit oben. Derzeit befindet sich der neue Dampfer im Bau und soll ab 2024 auf Jungfernfahrt gehen. Doch schon jetzt wurden einige Details veröffentlicht, die bei Reisenden für Diskussionsstoff sorgen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Kreuzfahrt: Neuer Dampfer sorgt für Diskussionen

In Zukunft soll bei „Mein Schiff“ im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Wind wehen. Denn unter dem Beinamen „Relax“ sticht hier schon ab nächstem Jahr die mittlerweile achte Flotte von Tui Cruises in See, die unter anderem mit einem nie da gewesenen Service punkten will.

Denn auf dem neuen Dampfer soll es Balkon-Kabinen geben, die ausdrücklich für Nichtraucher gedacht sind. Damit scheint die Reederei auf Kundenbeschwerden zu reagieren, die in der Vergangenheit immer lauter wurden, wie „MOIN.DE“ berichtet. Denn die Geruchsbelästigung war für viele Passagiere mehr und mehr untragbar. Doch sie haben auch schon eine üble Befürchtung.

Passagieren schmeckt das Verbot gar nicht

Denn viele Raucher fürchten jetzt, dass das neue Konzept erst der Anfang ist. Droht schon bald ein Rauchverbot auf allen Flotten der „Mein Schiff“? Oder kommt es sogar noch schlimmer und Raucher müssten für ihren Urlaub auf hoher See bald extra blechen?

