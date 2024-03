Kreuzfahrt: Kabinen-Albtraum! Hier liegen Gäste die Nacht wach

Auf einer Kreuzfahrt wollen die meisten Passagiere so richtig entspannen. Besonders an den Seetagen ziehen es viele Urlauber vor, gemütlich auszuschlafen, ein ausgiebiges Frühstück zu sich zu nehmen und den restlichen Vormittag am Pooldeck in der Sonne zu verbringen. So haben es sich auch diese beiden Passagiere vorgenommen. Während ihres Urlaubs wollte sie endlich mal wieder so richtig entspannen und buchten daher eine Kreuzfahrt an Bord von „Mein Schiff 3“ von Tui Cruises.

Doch dann ist alles anders gekommen. Nachts bekam das Paar während seiner Kreuzfahrt-Reise kein Auge zu. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtete über diese Alptraum-Kabine der beiden.

Kreuzfahrt: Urlauber konnten nachts nicht schlafen

Das große Schiff eignet sich durch seine zahlreichen Angebote, wie den riesigen Wellnessbereich auf zwei Decks und ein 25 Meter langer Außenpool ideal zum Erholen. Das Paar entschied sich dabei für eine Innenkabine (Nummer 11150) als Unterkunft. Doch hier nahm die geplante Traumreise eine unangenehme Wendung: Die Kabine befand sich an einer denkbar ungünstigen Stelle des großen Kreuzfahrtschiffes. Wie der Reisende gegenüber MOIN.DE berichtete, lag ihr Zimmer direkt neben dem Crewbereich.

Laut eigenen Angaben konnte der Urlauber daher nachts kein einziges Auge zu machen. Der Crewbereich bestand aus einem Lagerraum für die Mitarbeiter und, vor allem, aus einem Aufzug. Während die Passagiere an Bord schon in den Federn liegen, arbeitet die Crew auch weiterhin rund um die Uhr – dementsprechend oft war natürlich auch der Aufzug im Einsatz.

Enorme Geräuschkulisse in der Nacht

Da der Aufzug nach den Berichten des Passagiers auch nachts ständig benutzt wurde, war die Geräuschkulisse in der Kabine von „Mein Schiff 3“ auch in der Nacht enorm auf. In einem Beitrag auf Social Media riet er daher zukünftigen Gästen von der Buchung der Innenkabine 11150 ab.

Da sich die Kreuzfahrtgäste natürlich einen ruhigen Schlaf wünschten, meldeten sie ihre Beschwerde bei der Crew. Ob sie mit ihrer Beanstandung Erfolg hatten, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen.