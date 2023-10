Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ mit besonderem Angebot für Kinder – Eltern trauen ihren Augen nicht

Eigentlich will man auf einer Kreuzfahrt ja entspannt die Seele baumeln lassen und auf hoher See dem Alltag entfliehen. Jegliche Form von Stress ist unerwünscht. Das gilt auch für Familien mit Kindern. Gerade für die ganz kleinen ist eine Reise auf so einem gigantischen Ozeandampfer natürlich ein absolutes Highlight.

Während einige Urlauber am liebsten gar keine Kinder an Bord erlauben würden (>> hier mehr dazu), bekommen Familien bei einigen Kreuzfahrten sogar besondere Angebote nur für ihre Kinder. So wie auf der „Mein Schiff 5“ zum Beispiel. Doch wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, kommt das nicht überall gut an.

Kreuzfahrt: Ärger um Kinder-Angebot

Die „Mein Schiff 5″ schippert zurzeit im östlichen Mittelmeer umher – hält dabei in der Türkei und in Griechenland. Viele Familien entfliehen dem kalten, nassen Herbst hierzulande und lassen es sich auf der warmen Mittelmeer-Kreuzfahrt gut gehen.

Damit die Eltern sich auch mal entspannen können, ohne dass ihre Kinder vernachlässigt werden, bietet „Mein Schiff“ den „Kids-Club“ an. Freizeitmöglichkeiten wie Familienrallyes oder Malkurse können dabei gebucht werden. Doch besonders ein Übernachtungs-Event schlägt nun hohe Wellen.

Ein Detail macht Eltern stutzig

Eine Pyjama-Partie auf hoher See? Das klingt doch nach einer Menge Spaß für die kleinen Passagiere. Doch eine Sache macht viele Eltern stutzig, als sie auf das Angebot blicken.

Denn „Mein Schiff“ verlangt einen Preis für die nächtliche Kinderbetreuung, der einigen Reisenden womöglich deutlich zu hoch ausfallen dürfte.

Wie viel die Übernachtung im Kids-Club kostet, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ <<<