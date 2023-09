Kreuzfahrt: Bittere Nachricht für Gäste! Schiff darf Hafen nicht verlassen

Kreuzfahrten erfreuen sich auch unter deutschen Urlaubern weiterhin großer Beliebtheit. Kein Wunder, immerhin kann man mit einer Reise auf dem Ozean-Giganten unterschiedlichste Orte in recht kurzer Zeit erreichen, ohne selbst fahren zu müssen oder gar in den Flieger zu steigen.

Aber auch bei Kreuzfahrten läuft nicht immer alles nach Plan – das mussten jetzt auch einige Urlauber auf einer Reise mit der „Mein Schiff 2“ feststellen. Dem Ozean-Dampfer wurde nämlich das Auslaufen aus einem Hafen verwehrt. Das hatte auch für die weitere Reise Konsequenzen.

Kreuzfahrt: Schiff darf Hafen nicht verlassen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, freut sich meist auf Entspannung an Bord und die Erkundung von interessanten Orten. Viele Gäste suchen sich ihre Reise vor allem anhand der Route aus. Besonders ärgerlich ist es, wenn die Kreuzfahrt dann nicht alle geplanten Häfen anlaufen kann.

So war es jetzt auch bei einer Reise der „Mein Schiff 2“. Das Schiff durfte bei stürmischem Wetter im Mittelmeerraum den Hafen von Civitavecchia (Italien) nahe Rom nicht verlassen und musste die Nacht von Montag (28. August) auf Dienstag dort bleiben. Von dem Problem waren noch drei weitere Kreuzfahrtschiffe betroffen, wie „schiffe und kreuzfahrten“ berichtet. Für die Reiseroute der „Mein Schiff 2“ hat die Verzögerung Konsequenzen.

Kreuzfahrt: Urlauber müssen auf DIESEN Halt verzichten

Für die Reisenden hat die zusätzliche Nacht in dem italienischen Hafen bittere Konsequenzen. Wie die Reederei ihnen bereits mitteilte, wird der nächste planmäßige Stopp in Salerno nicht mit realisiert werden können. Wer die Hafenstadt, die sich südlich von Neapel befindet, unbedingt sehen will, muss also erneut eine Kreuzfahrt buchen oder sie auf einem anderen Weg ansteuern.

Wegen der Wetterlage war auch nicht klar, ob die Kreuzfahrt-Gäste die Nacht an Bord verbringen konnten oder doch in ein Hotel ausweichen mussten. Die Wellen seien zum Teil über die Kaimauer und auf die Straße geschlagen. Am Mittwochmorgen soll das Schiff als nächsten Halt in Palermo auf Sizilien einlaufen.