Kreuzfahrt: Schiff muss umgeroutet werden – weil einer Mitarbeiterin im Kinderbereich DAS passierte!

Schock für Urlauber auf einer Kreuzfahrt!

Wegen eines Corona-Vorfalls auf der Mein Schiff 2 leiteten die Verantwortlichen des Kreuzfahrt-Schiffes umgehend Maßnahmen ein.

Kreuzfahrt: Mitarbeiterin wird positiv auf das Corona-Virus getestet

Lange Zeit konnten die riesigen Passagier-Schiffe gar nicht in See stechen. Und auch wenn mittlerweile wie in fast allen Bereichen unseres Leben Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden, ist eine Infektion bei einer großen Anzahl von Personen auf engstem Raum nicht auszuschließen.

Auf einer Kreuzfahrt mit der "Mein Schiff 2" muss die Crew die Route ändern. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Genau das soll laut „kreuzfahrt-aktuelles.de“ einer Mitarbeiterin auf der Mein Schiff 2 passiert sein. Die Mitarbeiterin arbeitete in einem Bereich, bei dem das Risiko einer Ansteckung am höchsten sei, nämlich im Kids Club.

Daher bestehe der naheliegende Verdacht, dass sich das Crewmitglied bei einem der Kinder an Bord angesteckt haben könnte. Nach der Rückkehr soll bei einem Kind ebenfalls eine Covid-Infektion festgestellt worden sein.

------------------

Weitere Kreuzfahrt-Themen:

Kreuzfahrt: Hammer-Nachricht! Urlauber wütend über neue Einreisebestimmung – „Das ist unfassbar“

Kreuzfahrt: Passagiere sorgen für Stress an Bord – „Wären auf dem Campingplatz besser aufgehoben“

Kreuzfahrt: Crew-Mitglied bietet außergewöhnlichen Service an – die Urlauber lieben den Mann

„Mein Schiff“: Starker Wind macht Schiff zu schaffen – Kreuzfahrt-Highlight entfällt!

------------------

Schiff ändert die Route wegen Corona-Infektion

Nach der Diagnose sei die Mitarbeiterin umgehend isoliert und die Kontaktnachverfolgung eingeleitet worden. Bis dato wurden keine weiteren Fälle an Bord des Schiffes öffentlich bekannt gegeben.

Für die Gäste an Bord hatte der Corona-Vorfall dennoch gravierende Folgen. Die eigentliche Route musste umgeändert wurden. Das Schiff, das erst am 13. August in See gestochen war, ließ den Halt in Ajaccio (Korsika) ausfallen.

--------------------

Aktuelle Route der Mein Schiff 2 13.08. – 23.08.2021:

Palma de Mallorca – Seetag – Civitavecchia (anstatt Ajaccio) – Civitavecchia – La Spezia – Cannes – Marseille – Barcelona – Barcelona – Ibiza – Palma de Mallorca

--------------------

Von Palma aus startend sollte die Fahrt im westlichen Mittelmeer entlangführen. Statt den Hafen in Ajaccio also anzusteuern, habe man sich entschieden einen verlängerten Aufenthalt im Hafen des nächsten Zielortes, Civitavecchia, vorzunehmen. (cg)